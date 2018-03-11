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17 yıl sonra gelen şampiyonluk Ağrılıları sevince boğdu

17 yıl sonra gelen şampiyonluk Ağrılıları sevince boğdu
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Ağrı 1970 Spor her maça dolu tribünler önünde oynayarak sadece 1 yenilgi alarak şampiyonluğunu ilan etti. Erciş Gençlik Belediye Spor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Erciş’te kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla şampiyonluğunu kutlayan takım, daha sonra konvoy eşliğinde Ağrı şehir merkezine hareket etti. Takım otobüsünü şehir dışından karşılayan onlarda araç şehir turu yaparak 17 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu akşam saatlerine kadar kutladılar. Şehir merkezinde bulunan Dörtyol kavşağında taraftarlar, futbolcu ve teknik kadroya büyük sevgi gösterilerinde bulunarak meşaleler yaktılar. Havai fişek gösterileri eşliğinde davul ve zurnanın çaldığı müzikle halay çeken taraftar ve futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

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