17 yıllık mesleğini bıraktı, servetine servet kattı

Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n 2015 y\u0131l\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan 17 y\u0131ll\u0131k otel i\u015fletmecili\u011fi mesle\u011fini b\u0131rakan kad\u0131n giri\u015fimci, Antalya'n\u0131n Aksu il\u00e7esinde yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u015feker otunu (stevia) kilosunu 100 dolardan ihra\u00e7 ediyor.\r\n\r\n.,Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n 24 Kas\u0131m 2015 y\u0131l\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan turizm ve otelcilik alan\u0131nda ya\u015fanan ekonomik daralmadan etkilenen 39 ya\u015f\u0131ndaki turizmci Sibel Cesur Efe, e\u015fi S\u00fcleyman Efe'nin de destek vermesi ile birlikte farkl\u0131 alternatifler aramaya ba\u015flad\u0131. 17 y\u0131ll\u0131k mesle\u011fi otel i\u015fletmecili\u011fini b\u0131rakan Efe, ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 tar\u0131m alan\u0131nda yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. Sibel Cesur Efe, Antalya'n\u0131n Aksu il\u00e7esinde EXPO 2016 arkas\u0131nda T\u00fcrkiye Otelciler Federasyonu (T\u00dcROFED) Ba\u015fkan\u0131 Osman Ay\u0131k'a ait arazide \u015feker otu (stevia) yeti\u015ftirmeye karar verdi. 75 dekar alanda 2 y\u0131ld\u0131r \u015feker otu yeti\u015ftiren Sibel Cesur Efe ve e\u015fi S\u00fcleyman Efe, 3 ayl\u0131k s\u00fcrenin ard\u0131ndan hasada ba\u015flad\u0131. Tarlada mahallelerden toplad\u0131klar\u0131 20 kad\u0131n i\u015f\u00e7i ile hasatlar\u0131n\u0131 yapan Efe ailesi, hedeflerinin 500 dekar alanda \u015feker otu yeti\u015ftirmek oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n.,\u015eeker otunun \u00e7ok kazan\u00e7l\u0131 bir bitki oldu\u011funu belirten S\u00fcleyman Efe, "\u00c7ift\u00e7ilerimiz i\u00e7in \u00e7ok kazan\u00e7l\u0131 bir bitki. D\u00f6n\u00fcm\u00fcnde 8-10 bin TL para kazan\u0131labiliyor. Pazar\u0131 \u00e7ok geni\u015f bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. \u015eekerin girebildi\u011fi her yere girebilen bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. Diyabetik ve obezite hastalar\u0131 \u00e7ok rahat kullan\u0131yor. S\u0131f\u0131r kalori ve y\u00fczde y\u00fcz do\u011fal bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. D\u00fcnya baz\u0131nda \u00e7ok de\u011ferli bir bitkidir. Japonya bu \u00fcr\u00fcn\u00fc 40 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131yor. Bundan dolay\u0131 her y\u0131l sa\u011fl\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnde 30 milyar dolar kazan\u00e7lar\u0131 var. Antalya \u015feker otu a\u00e7\u0131s\u0131ndan iklim a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok uygun bir yer. 2 y\u0131ld\u0131r Antalya'da ekim yap\u0131yoruz. Buran\u0131n iklimini \u00e7ok sevdi. 500 d\u00f6n\u00fcm kadar bir hedefimiz var. \u00dcretimi artt\u0131rmak istiyoruz. Tarladan sonra i\u015fleme fabrikas\u0131nda i\u015fledikten sonra bu \u00fcr\u00fcn\u00fc pazarlayaca\u011f\u0131z. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn kilosu 100 dolara sat\u0131l\u0131yor. Normal \u015fartlarda \u015fekerin 300 kat\u0131 diyebiliriz" dedi.\r\n\r\n.,Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan tar\u0131ma y\u00f6neldi\u011fini ifade eden Sibel Cesur Efe ise, "Beyaz yakadan topra\u011fa transfer oldum.,Giri\u015fimci \u00e7ifte destek verdiklerini ifade eden Tar\u0131m ve Orman Aksu \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130hsan \u0130nal ise, "\u0130l\u00e7emizde 200 bin dekar alanda tar\u0131msal \u00fcretim yap\u0131yoruz. Bunun 50 bin dekar alan\u0131 serac\u0131l\u0131k. ,Biz \u00e7ift\u00e7ilerimizin \u00fcr\u00fcnlerin tarlaya ekilmesinden sofralara ula\u015fmas\u0131na kadar t\u00fcm a\u015famalar\u0131nda yanlar\u0131nda olarak destek veriyoruz. \r\n,Farkl\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin yeti\u015ftirilmesini destekliyoruz. \u015eeker otu il\u00e7emizde yeti\u015ftirilmesi i\u00e7in \u00e7ok uygun. \u015eeker otu s\u0131f\u0131r kalori bar\u0131nd\u0131r\u0131yor" dedi.\r\n, Asl\u0131nda benim hikayem Rus u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesi ile ba\u015flad\u0131. B\u00f6lgede ya\u015fanan turizm krizi \u00e7ok fazla can\u0131m\u0131z\u0131 yak\u0131nca, otelcili\u011fi b\u0131rak\u0131p tar\u0131ma y\u00f6neldim.,E\u015fim de tekstili b\u0131rakt\u0131. D\u00f6n\u00fcmde ilk sene oldu\u011fu i\u00e7in 350 kilo hedefliyoruz. ,T\u00fcrkiye bu pazardan pay\u0131n\u0131 hi\u00e7 alamam\u0131\u015f. Bizim hedefimiz bu pazara girmek. Bu pastadan pay almak istiyoruz. Bizim \u00fclke olarak \u00e7ok daha avantaj\u0131m\u0131z var" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,EXPO 2016 alan\u0131n\u0131n arkas\u0131nda T\u00fcrkiye Otelciler Federasyonu (T\u00dcROFED) Ba\u015fkan\u0131 Osman Ay\u0131k'a ait arazide yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131k. Bu bitki her zaman e\u015fimin akl\u0131nda vard\u0131. , Daha sonra \u015feker otu bitkisini ara\u015ft\u0131rd\u0131m. E\u015fimi de bu konuda ikna ettim. ,\u0130kinci y\u0131lda d\u00f6n\u00fcmde kilo iki kat\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor. \u015eeker otunun d\u00fcnya pazar\u0131nda 5 milyar dolar pazar\u0131 var. ,17 y\u0131ll\u0131k otel i\u015fletmecili\u011fi mesle\u011fini b\u0131rakan kad\u0131n giri\u015fimci, Antalya'n\u0131n Aksu il\u00e7esinde yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u015feker otunu (stevia) kilosunu 100 dolardan ihra\u00e7 ediyor.\r\n