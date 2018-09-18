18 Eylül çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar?

Alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili son dakika geli\u015fmeleri ya\u015fanmaya devam ediyor. G\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok arat\u0131lan sorular\u0131 ise 18 Eyl\u00fcl Sal\u0131 alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar oldu?\r\n,Alt\u0131n haftaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131? sorusu vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a merak ediliyor.\r\n,Son zamanlarda ya\u015fanan art\u0131\u015f ile birlikte d\u00fc\u011f\u00fcnlerde \u00e7eyrek alt\u0131n pop\u00fclerli\u011fini gram alt\u0131na b\u0131rakm\u0131\u015f durumda. Peki gram alt\u0131n g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131?\r\n,GRAM ALTIN\r\n242,87\r\n243,19,SPOT ALTIN TL\/GR\r\n243,88\r\n243,98\r\n,ALTIN\/ONS ($)\r\n1.198,50\r\n1.198,71,\u00c7EYREK ALTIN\r\n388,59\r\n397,61,CUMHUR\u0130YET ALTINI\r\n1.590,00\r\n1.610,00,YARIM ALTIN\r\n774,75\r\n795,22,Z\u0130YNET ALTINI\r\n1.554,36\r\n1.585,59,ATA ALTIN\r\n1.602,94\r\n1.643,95,22 AYAR B\u0130LEZ\u0130K GRAMI\r\n221,50\r\n221,79