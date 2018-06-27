19 oyla vekil kaybeden oldu

Bu arada, yurtd\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lan oylar\u0131n genel sonu\u00e7lara d\u00e2hil edilmesi ile birlikte baz\u0131 illerde milletvekillikleri el de\u011fi\u015ftirdi.,MHP\u2019nin YSK\u2019ya da itirazda bulunaca\u011f\u0131 belirtildi. Pazar g\u00fcnk\u00fc se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ili\u015fkin en ilgin\u00e7 geli\u015fme ise Ayd\u0131n\u2019da ya\u015fand\u0131.,Ayd\u0131n MHP aday\u0131 Deniz Depboylu 14 saatte 2 defa vekil olup 2 kere de vekilli\u011finin d\u00fc\u015fmesi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131. ,Burdur\u2019da bir milletvekilli\u011fi de \u0130Y\u0130 Parti ile CHP aras\u0131nda el de\u011fi\u015ftirdi. Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131 \u00f6ncesi 34 bin 890 oyla \u0130Y\u0130 Parti bir vekil \u00e7\u0131kard\u0131. Ancak yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n d\u00e2hil edilmesiyle 530 oy fark\u0131 ile milletvekilli\u011fi CHP\u2019ye ge\u00e7ti. Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131yla birlikte \u0130Y\u0130 Parti, \u00c7anakkale\u2019den R\u0131dvan Uz ile Osmaniye\u2019den Mehmet Temel\u2019in kazand\u0131\u011f\u0131 milletvekilliklerini kaybetti. \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin \u00c7anakkale aday\u0131 19 oy farkla kazanm\u0131\u015ft\u0131.,AK Parti Se\u00e7im \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, k\u0131l pay\u0131 milletvekili \u00e7\u0131karamad\u0131klar\u0131 illerle ilgili bir \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. ,Ge\u00e7ersiz oylar\u0131n y\u00fczde 2\u2019nin \u00fczerinde oldu\u011fu illere odaklanan AK Parti\u2019nin D\u00fczce\u2019de 19, Mu\u011fla\u2019da 400, Afyon\u2019da ise bin civar\u0131nda oy sebebiyle milletvekilli\u011fi kazanamad\u0131\u011f\u0131 tespiti yap\u0131ld\u0131. ,D\u00fczce ve Mu\u011fla\u2019da oylar\u0131n yeniden say\u0131lmas\u0131 i\u00e7in itiraz eden AK Parti, Afyon\u2019da yeniden say\u0131m olsa bile sonucun de\u011fi\u015fmeyece\u011fine kanaat getirdi.,Kahramanmara\u015f\u2019ta yurt d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lan oylar\u0131n partilere da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131yla, \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin kazand\u0131\u011f\u0131 milletvekilli\u011fi CHP\u2019ye ge\u00e7ti.,661 bin 205 se\u00e7menin oy kulland\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imde 8 milletvekilinden 6\u2019s\u0131n\u0131 AK Parti, birer de MHP ve \u0130Y\u0130 Parti alm\u0131\u015ft\u0131. Ancak, yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n ard\u0131ndan milletvekili tablosu \u0130Y\u0130 Parti ve CHP aras\u0131nda de\u011fi\u015fkenlik g\u00f6sterdi. Bu sonucun ard\u0131ndan CHP milletvekili aday\u0131 Ali \u00d6ztun\u00e7, TBMM\u2019ye girmeye hak kazand\u0131. \u00d6ztun\u00e7 622 oy fark\u0131 ile milletvekili se\u00e7ildi.,Hatay\u2019daki se\u00e7imlerde de yurtd\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n say\u0131lmas\u0131 ile birlikte bir milletvekilli\u011fi MHP\u2019den AK Parti\u2019ye ge\u00e7ti. MHP\u2019nin itirazlar\u0131 sonu\u00e7lar\u0131 say\u0131m yeniden yap\u0131ld\u0131, ancak sonu\u00e7 de\u011fi\u015fmedi. ,Depboylu, Genel Merkez\u2019den Ayd\u0131n\u2019a avukat g\u00f6nderildi\u011fini ve gereken itirazlar\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Ayd\u0131n\u2019\u0131n 8 milletvekilinin da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 AK Parti 3, MHP 1, CHP 3, \u0130Y\u0130 Parti 1 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Daha sonra; yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n\u0131n say\u0131m\u0131 ile sonu\u00e7lar\u0131n yeniden de\u011fi\u015fti\u011fi ve AK Parti\u2019nin vekil say\u0131s\u0131n\u0131n 4, MHP\u2019nin ise vekil \u00e7\u0131karamad\u0131\u011f\u0131 belirlendi. Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n say\u0131m\u0131ndan sonra MHP\u2019nin 217 oyla milletvekilli\u011fini AK Parti\u2019ye kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi., Ancak, yurtd\u0131\u015f\u0131 oylar\u0131n da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 ile birlikte milletvekilli\u011fi CHP\u2019ye ge\u00e7ti. Osmaniye\u2019de de benzer \u015fekilde, \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin kazand\u0131\u011f\u0131 milletvekilli\u011fi son dakikada CHP\u2019ye ge\u00e7ti.\r\nElaz\u0131\u011f\u2019da ise MHP, 370 oyla vekilli\u011fi AK Parti\u2019ye kapt\u0131rmas\u0131 \u00fczerine baz\u0131 sand\u0131klara itirazda bulundu.