19 yaşındaki kızla birliktelik yaşadı, karısından korkunca...

Mersin'de ge\u00e7en y\u0131l a\u011fustos ay\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 evde vah\u015fice \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Suriyeli anne - k\u0131z\u0131n katil zanl\u0131s\u0131 8 ayl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda yakaland\u0131. ,29 A\u011fustos 2017 tarihinde merkez Toroslar il\u00e7esi \u00c7avu\u015flu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, i\u015ften eve d\u00f6nen Suriyeli baba, e\u015fi Ay\u015fa Cuma (42) ile k\u0131z\u0131 Uvfa Naasan'\u0131 (19) b\u0131\u00e7aklanarak vah\u015fice \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f halde buldu. \r\n\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan 60'\u0131n \u00fczerinde b\u0131\u00e7ak darbesi alan anne ve k\u0131z\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlenirken, cinayetle ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan polis, baba ve o\u011flunun da aralar\u0131nda bulundu\u011fu \u00e7ok say\u0131da ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na alm\u0131\u015f, ancak emniyette ifadelerinin ard\u0131ndan \u015fah\u0131slar serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Cinayetin pe\u015fini b\u0131rakmayan Mersin Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, 6 ki\u015filik \u00f6zel bir ekiple aylar s\u00fcren ara\u015ft\u0131rma sonunda katil zanl\u0131s\u0131n\u0131 tespit etti. \r\n\r\n,8 ay boyunca anne ve k\u0131z\u0131n cinayet zanl\u0131s\u0131n\u0131 veya zanl\u0131lar\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten \u00f6zel ekip, aile ile s\u0131k s\u0131k g\u00f6r\u00fc\u015fen ve olay s\u0131ras\u0131nda da ifadesine ba\u015fvurdu\u011fu Suriye uyruklu \u015eevket K.'y\u0131 takibe ald\u0131.\r\n\r\n,\u015eevket K.'n\u0131n olay\u0131n ard\u0131ndan bir s\u00fcre sonra Mersin'i terk etti\u011fini, telefonunu de\u011fi\u015ftirdi\u011fini tespit eden polis, \u015fahs\u0131 yakalamak i\u00e7in bir\u00e7ok ilde arama yapt\u0131., Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda \u015fahs\u0131n Gaziantep'te oldu\u011funu belirleyen polis, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde zanl\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 adrese operasyon d\u00fczenledi. Cinayet \u015f\u00fcphelisi, 1,5 kilometrelik kovalamaca sonunda k\u0131sk\u0131vrak yakalad\u0131.\r\n \r\n,Gece saatlerinde Mersin'e getirilen zanl\u0131n\u0131n ifadesinde cinayeti kabul etti\u011fi, \u00f6ld\u00fcr\u00fclen gen\u00e7 k\u0131zla birlikte oldu\u011funu, kar\u0131s\u0131n\u0131n durumu \u00f6\u011frenmesinden korktu\u011fu i\u00e7in cinayetleri i\u015fledi\u011fini itiraf etti\u011fi \u00f6\u011frenildi., Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki i\u015flemleri tamamlanan zanl\u0131, adliyeye sevk edildi. ,.,Olay\u0131n asl\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenenler \u015foke oldu! Birazdan okuyacaklar\u0131n\u0131z\u0131n hepsi ger\u00e7ek...\r\n,T\u00fcrkiye g\u00fcnlerce bu k\u0131z\u0131 konu\u015fmu\u015ftu...,Kan donduran ger\u00e7ek aylar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n