190 yıllık çınar devrildi! Altını gördüler gözlerine inanamadılar...

Bursa'n\u0131n merkez Osmangazi il\u00e7esinde 190 y\u0131ll\u0131k \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131 l\u00fcks otomobilin \u00fczerine devrildi. \r\n,Olay\u0131n gece saatlerinde olmas\u0131 muhtemel bir faciay\u0131 \u00f6nledi.,Osmangazi il\u00e7esi P\u0131narba\u015f\u0131 Park\u0131\u2019nda tarihi surlar\u0131n dibinde bulunan 190 ya\u015f\u0131ndaki an\u0131t \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131 k\u00f6klerinin \u00e7\u00fcr\u00fcmesi sebebiyle gece 03:00\u2019de b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle devrildi. \r\n,G\u00fcnd\u00fczleri kabal\u0131k olan parkta \u00e7\u0131nar\u0131n gece saatlerinde devrilmesi muhtemel bir faciay\u0131 \u00f6nledi.\r\n,\u00c7\u0131nar a\u011fac\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne devrildi\u011fi bir l\u00fcks otomobil hurdaya d\u00f6nerken, di\u011fer bir otomobilin ise camlar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. ,Mahalleli ise \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131n\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fck oldu\u011funu yetkililere bildirmelerine an\u0131t a\u011fa\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in hi\u00e7bir \u00f6nlem al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 parkta \u00e7\u0131nar\u0131n gece saatlerinde devrilmesinin bir faciay\u0131 \u00f6nledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Parkta s\u00fcrekli oynayan \u00e7ocuklar ise "B\u00fcy\u00fcklerimiz bu \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131n\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fck oldu\u011funu her an devrilebilece\u011fini bize s\u00f6yl\u00fcyorlard\u0131. ,Biz de bu \u00e7\u0131nar a\u011fac\u0131n\u0131n alt\u0131nda oynam\u0131yorduk. A\u011fa\u00e7 \u00e7\u00fcr\u00fckt\u00fc\u201d dedi.