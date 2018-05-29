2 bin 400 lira ikramiye geliyor,Peki bundan kimler yararlanacak?,Kamu kurumlar\u0131nda ve belediyelerde \u00e7al\u0131\u015fan ta\u015feron i\u015f\u00e7iler kadro konusunda murad\u0131na ererken, yeni kazan\u0131mlar da elde etti. \r\n\r\n,Ta\u015feron i\u015f\u00e7iler banka promosyonuna kavu\u015furken, devlet kadrosuna ge\u00e7enlere ikramiye yolu a\u00e7\u0131ld\u0131.,Devlet kadrosuna ge\u00e7en 450 bin i\u015f\u00e7iye 1 milyar liran\u0131n \u00fczerinde ikramiye verilecek. \u0130kramiye i\u015f\u00e7iden i\u015f\u00e7iye de\u011fi\u015fiyor. ,Kadroya ge\u00e7en asgari \u00fccretli \u00e7al\u0131\u015fan yakla\u015f\u0131k 2 bin 400 lira, 2 bin lira maa\u015f alan da 3 bin liraya yak\u0131n ikramiye \u00f6demesi alacak.,\u0130kramiyenin kamu i\u015f\u00e7ileri gibi 2 taksitte \u00f6denmesi bekleniyor. ,Hem kamu kurumlar\u0131nda hem de belediyelerde g\u00f6rev yapan ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerin maa\u015f\u0131na toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda Temmuz'da y\u00fczde 4 zam yans\u0131t\u0131lacak. ,Ta\u015feron i\u015f\u00e7ilere Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131ndan 1 hafta \u00f6nce 75'er lira bayram har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verilirken, ulusal bayram, genel tatil g\u00fcnlerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lanlara \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 her bir g\u00fcn i\u00e7in toplam 3 yevmiye verilecek..,\u0130kramiye heyecanla beklenirken, t\u00fcm ta\u015feron i\u015f\u00e7ilere Temmuz'da y\u00fczde 4 zam yap\u0131lacak.