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2 bin yıllık mumyanın tomografisi çekilince...
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Mumyaların tomografisi çekilince...
Mısır’daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York’taki Crouse Hastanesi’nde incelendi.
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