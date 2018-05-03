2 kafası, 3 kulağı, 8 ayağı var!

T\u00fcyler \u00fcrperten foto\u011fraflar Tayland\u2019dan geldi.\r\n,Bunun ne oldu\u011funu \u00f6\u011frenenler \u015foke oldu...\r\n,\u0130ki kafas\u0131, \u00fc\u00e7 kula\u011f\u0131 ve sekiz aya\u011f\u0131 olan bir domuz yavrusu g\u00f6rd\u00fckleri gibi \u015foke oldu.\r\n,Tayland\u2019da \u00f6l\u00fc do\u011fan bir domuz yavrusuna g\u00f6sterilen ilgi, t\u00fcm d\u00fcnya bas\u0131n\u0131n\u0131n dikkatini \u00e7ekti.\r\n,K\u00f6yl\u00fcler, 27 Nisan\u2019da \u00f6l\u00fc do\u011fan domuz yavrusunun kendilerine arma\u011fan edildi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n,\u0130ki bedende bir kafa, \u00fc\u00e7 kulak, sekiz ayak ve iki kuyruk bulunduran domuzun bedeni, bir \u015fi\u015fe i\u00e7inde muhafaza ediliyor.\r\n,.