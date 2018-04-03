2 kaymakam açığa alındı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc bir soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00d6merli ile Darge\u00e7it kaymakamlar\u0131 ge\u00e7ici olarak a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nd\u0131.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00d6merli Kaymakam\u0131 ve Belediye Ba\u015fkan Vekili Erol Korkmaz ile Darge\u00e7it Kaymakam\u0131 ve Belediye Ba\u015fkan Vekili Mehmet Ya\u015far Ye\u015filta\u015f, Bakanl\u0131k emriyle ge\u00e7ici olarak a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nd\u0131. \r\n,Mardin'in \u00d6merli ile Darge\u00e7it il\u00e7elerinde ayn\u0131 zamanda Belediye Ba\u015fkan Vekilli\u011fi g\u00f6revini de yapan kaymakamlar, y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir soru\u015fturma kapsam\u0131nda ge\u00e7ici olarak a\u00e7\u0131\u011fa al\u0131nd\u0131.\r\n,Mardin Valisi Mustafa Yaman'\u0131n kaymakamlara a\u00e7\u0131\u011f\u0131na al\u0131nma ile ilgili yaz\u0131y\u0131 tebli\u011f etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.