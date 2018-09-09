2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN, d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n y\u00fczde 85 oldu\u011fu ve y\u0131lda 2 milyar dolar ithalata yol a\u00e7an medikal cihaz ve bile\u015fenleri i\u00e7in, yerli ve mill\u00ee \u00e7\u00f6z\u00fcmler geli\u015ftiriyor. ,Mobil dijital r\u00f6ntgen ve yerli MR g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme sistemi geli\u015ftirilmesi projelerini ba\u015flatan ASELSAN, gelecek y\u0131l \u00fcr\u00fcnlerin ilk \u00f6rneklerini \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefliyor. Elektro\u015fok cihazlar\u0131na y\u00f6nelik i\u015f birli\u011fi i\u00e7in ilk ad\u0131m at\u0131l\u0131rken, bunu ya\u015fam destek cihazlar\u0131nda yap\u0131lacak di\u011fer i\u015f birlikleri izleyecek. ASELSAN, ayr\u0131ca sivil ve asker\u00ee savunman\u0131n kritik bir alan\u0131 olan biyolojik savunmaya y\u00f6nelik tespit, te\u015fhis, analiz ve sim\u00fclasyon sistemlerinin mill\u00ee imk\u00e2nlarla geli\u015ftirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazan\u0131lmas\u0131 maksad\u0131yla; biyotan\u0131, biyosavunma ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n\u00fckleer) tehditlere kar\u015f\u0131 savunma sistemlerine y\u00f6nelik ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.,Elektro\u015fok cihazlar\u0131na y\u00f6nelik i\u015f birli\u011fi i\u00e7in ilk ad\u0131m at\u0131l\u0131rken, bunu ya\u015fam destek cihazlar\u0131nda yap\u0131lacak di\u011fer i\u015f birlikleri izleyecek. ,ASELSAN, ayr\u0131ca sivil ve asker\u00ee savunman\u0131n kritik bir alan\u0131 olan biyolojik savunmaya y\u00f6nelik tespit, te\u015fhis, analiz ve sim\u00fclasyon sistemlerinin mill\u00ee imk\u00e2nlarla geli\u015ftirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazan\u0131lmas\u0131 maksad\u0131yla; ,biyotan\u0131, biyosavunma ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n\u00fckleer) tehditlere kar\u015f\u0131 savunma sistemlerine y\u00f6nelik ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.