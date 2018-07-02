2 milyon borçlu devletle barıştı

31 Temmuz\u2019a kadar s\u00fcrecek \u201cvergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131\u201d f\u0131rsat\u0131na, \u015fimdiye kadar yakla\u015f\u0131k 2 milyon ki\u015fi ba\u015fvurdu.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 10 milyon vatanda\u015f\u0131 ilgilendiren vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin ba\u015fvurular devam ediyor., Bug\u00fcne kadar 2 milyon civar\u0131nda ki\u015fi, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmak i\u00e7in vergi dairelerine ba\u015fvuruda bulundu. ,Ba\u015fvurular\u0131n 31 Temmuz\u2019a kadar s\u00fcrece\u011fi yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda vatanda\u015flar, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131nda vergi dairelerine \u00f6demeye ba\u015flayacak. Y\u0131\u011f\u0131lma ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131n son g\u00fcn\u00fc beklemeden ba\u015fvuruda bulunmas\u0131 \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. ,Vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda, Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinden de ba\u015fvuru yap\u0131labiliyor. ,Yap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda ba\u015fvuran ve pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7en m\u00fckellefler, neredeyse vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n sadece anaparas\u0131n\u0131 \u00f6deyerek bu f\u0131rsattan yararlanabilecek. ,D\u00fczenlemeyle birikmi\u015f vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n gecikme faizi ve zamlar\u0131, ilgili d\u00f6nemlerde ge\u00e7erli yurt i\u00e7i \u00fcretici fiyat endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 uygulanarak yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak. ,Pe\u015fin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar \u00f6denmesi h\u00e2linde, hesaplanan Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 90, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131ndan ise y\u00fczde 25 indirim yap\u0131lacak. Vatanda\u015flar, iki\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler h\u00e2linde taksitle \u00f6deme se\u00e7ene\u011fini de kullanabilecek.