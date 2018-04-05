2 yıl erken emekli olabileceksiniz

2 y\u0131l erken olma f\u0131rsat\u0131 do\u011fdu...,Peki kimler olabiliyor ve \u015fartlar\u0131 neler? ,Ba\u015fta Suriye olmak \u00fczere bir\u00e7ok cephede ter\u00f6rle m\u00fccadele eden ve destan yazan kahraman askerlerimiz hepimizi gururland\u0131r\u0131yor. Askerlerimiz vatan i\u00e7in canlar\u0131n\u0131 feda ederken yasalar\u0131m\u0131z da onlar\u0131n gelece\u011fini koruma alt\u0131na al\u0131yor. ,Emeklilik hesab\u0131nda hem er hem de aste\u011fmen olanlar i\u00e7in \u00f6nemli avantajlar bulunuyor. Askerli\u011fin emeklilik ya\u015f\u0131n\u0131 geri \u00e7ekebilmesi i\u00e7in sigortadan \u00f6nce yerine getirilmi\u015f olmas\u0131 gerekiyor. B\u00f6ylece i\u015fe girdi\u011finiz tarih askerlik s\u00fcresince geriye do\u011fru gidiyor., Askerli\u011fini sigortadan \u00f6nce er veya erba\u015f olarak yapanlar \u00f6ncelikle i\u015fe girdikleri tarihe bakmal\u0131. Bu tarihten geriye do\u011fru ka\u00e7 ay gittiklerinde ya\u015f \u015fart\u0131 de\u011fi\u015fecekse o kadar g\u00fcn bor\u00e7lanarak emeklili\u011fi \u00f6ne \u00e7ekebilirler.,Aste\u011fmen olarak askerli\u011fini yapan ki\u015filerde iki ayr\u0131 durum s\u00f6z konusu. \u00d6ncelikle yedek subay okulunda ge\u00e7en s\u00fcreleri bor\u00e7lanarak emeklilik hesab\u0131nda kullanabiliyorlar. Aste\u011fmen olarak g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 s\u00fcreler de emeklili\u011fi \u00f6ne \u00e7ekiyor. Adaylar, aste\u011fmenli\u011fe ge\u00e7tikleri andan itibaren Emekli Sand\u0131\u011f\u0131'na tabi oluyor. ,Yedek subayl\u0131ktan \u00f6nce SSK'l\u0131 olanlar\u0131n i\u015fe giri\u015f tarihleri aste\u011fmenlik s\u00fcresinin 4'te 1'i kadar geriye g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. \u00d6nce yedek subay olup sonra SSK'l\u0131 olunmu\u015fsa 4C'li olduklar\u0131 tarih yedek subayl\u0131k s\u00fcresinin 4'te 1'i kadar geriye g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek i\u015fe ba\u015flang\u0131\u00e7 say\u0131l\u0131yor. Primler de toplam prime ekleniyor.,Mehmet Bey 10.09.1970 do\u011fumlu ve 10.07.1993 tarihinde i\u015fe girmi\u015f ve askerli\u011fini de sigortadan \u00f6nce yapm\u0131\u015f olsun. Mehmet Bey'in emeklilik \u015fartlar\u0131 25 y\u0131l, 54 ya\u015f ve 5.675 g\u00fcn. Emekli olaca\u011f\u0131 tarih ise 10.09.2024. E\u011fer 8 ayl\u0131k askerlik bor\u00e7lanmas\u0131 yaparsa i\u015fe giri\u015f tarihi 10.11.1992'ye \u00e7ekilecek. \u015eartlar 53 ya\u015f, 5.600 g\u00fcn, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak. B\u00f6ylece 1 y\u0131l erken emekli olabilecek.\r\n\r\nSabah