2 yıl erken emeklilik müjdesi

Her y\u0131l y\u00fcz binlerce gen\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131na at\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fe girenler, \u201cNe zaman emekli olurum\u201d diye merak etmeye ba\u015fl\u0131yor. Bu y\u0131l ilk defa \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan kad\u0131nlar 60, erkekler 62 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce emekli olamayacak. Memur veya kendi i\u015fini kuranlar, akranlar\u0131ndan 2 y\u0131l daha ge\u00e7 emekli olacak. 2018 y\u0131l\u0131nda i\u015fe giren i\u015f\u00e7i, memur veya esnaf ne zaman emekli olur? \u0130\u015fte merak edilenlerin cevaplar\u0131\u2026\r\n,Emeklilik ya\u015f\u0131, sigortal\u0131 olarak ilk defa i\u015fe ba\u015flanan tarihe ve \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan stat\u00fcye g\u00f6re de\u011fi\u015fmekle birlikte kademeli olarak art\u0131yor. Habert\u00fcrk'ten Ahmet K\u0131van\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re 5510 say\u0131l\u0131 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Kanunu uyar\u0131nca, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra i\u015fe ba\u015flayan kad\u0131n 58, erkek 60 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmak ve en az 9000 g\u00fcn prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc tamamlamak ko\u015fuluyla emekli olabiliyor. Esnaf ve memur stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fanlar 9000 g\u00fcn prim g\u00fcn\u00fcne tabi. 4\/a, yani i\u015f\u00e7i stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fanlarda ise 7200 prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 aran\u0131yor.\r\n\r\n,Emeklilik ya\u015f\u0131, 1 Ocak 2036 tarihinden itibaren her 2 y\u0131lda 1 ya\u015f artacak. Erkekler 2044\u2019ten, kad\u0131nlar ise 2048\u2019den itibaren 65 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce emekli olamayacak.\r\n\r\n,Kritik nokta, prim g\u00fcn\u00fcn\u00fcn dolduruldu\u011fu tarihte uygulanan ya\u015f haddi. Kad\u0131nlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik ya\u015f\u0131, 4\/a (i\u015f\u00e7i) stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n 7200 prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc, 4\/b (esnaf) ve 4\/c (memur) stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n 9000 prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc doldurduklar\u0131 tarihte ge\u00e7erli olan ya\u015f haddine y\u00fckselecek.\r\n\r\n,2018 ve 2019\u2019da ilk defa sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan gen\u00e7ler kesintisiz olarak 20 y\u0131l (7200 g\u00fcn) \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131nda, en erken 2038-2039 y\u0131llar\u0131ndaki ya\u015f haddine tabi olacaklar. 2038-2039\u2019da emeklilik ya\u015f\u0131 kad\u0131nlarda 60, erkeklerde 62 olarak uygulanacak. Ancak, bu y\u0131l i\u015fe ba\u015flayanlar\u0131n 60 (kad\u0131n), 62 (erkek) ya\u015f\u0131nda emekli olabilmek i\u00e7in 4\/a stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gerekecek.\r\n\r\n,Memur veya esnaf stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlarsa 9000 prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc doldurduklar\u0131 tarihteki ya\u015f haddine tabi olacaklar. 2018\u2019de i\u015fe ba\u015flayanlar, hi\u00e7 ara vermeden \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 takdirde 9000 g\u00fcn\u00fc 2043 y\u0131l\u0131nda tamamlayacaklar. Bu durumda, memur veya esnaf kad\u0131n 62, erkek ise 64 ya\u015f\u0131nda emekli olacak. Gelecek y\u0131l i\u015fe ba\u015flayan memur veya esnaf kad\u0131n 63, erkek 65 ya\u015f\u0131n\u0131 bekleyecek.\r\n\r\n,2008 y\u0131l\u0131ndan sonra ilk defa \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan i\u015f\u00e7i, esnaf ve memurlar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131 ayn\u0131 kurallara g\u00f6re ba\u011flanacak. \u00c7al\u0131\u015fma ya\u015famlar\u0131 boyunca hangi kazan\u00e7 \u00fczerinden prim yat\u0131rd\u0131lar ise hepsine de ayn\u0131 emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanacak. Memuriyete girdikten sonra sonuna kadar memur olarak \u00e7al\u0131\u015fmak, emekli ayl\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnden 2008\u2019den \u00f6nce i\u015fe girenlerde oldu\u011fu gibi ekstra bir kazan\u00e7 sa\u011flamayacak. Bu durum, emeklilik tarihi yakla\u015ft\u0131k\u00e7a memuriyetten ve esnafl\u0131ktan i\u015f\u00e7i stat\u00fcs\u00fcne ge\u00e7i\u015fi art\u0131racak.\r\n\r\n,Son 7 y\u0131l i\u00e7inde en fazla hangi stat\u00fcde prim \u00f6denmi\u015fse o stat\u00fcden emekli olunuyor. Dolay\u0131s\u0131yla, son 7 y\u0131l\u0131n bin 261 g\u00fcn\u00fcn\u00fc 4\/a stat\u00fcs\u00fcnde ge\u00e7irenler, 2 y\u0131l daha erken emekli olabilirler.\r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin bu y\u0131l \u00f6\u011fretmen olarak i\u015fe giren bir kad\u0131n, hep kamuda \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsa 62 ya\u015f\u0131nda emekli olabilir. Fakat 2034 y\u0131l\u0131n\u0131n haziran ay\u0131nda kamudan ayr\u0131l\u0131p \u00f6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flarsa 60 ya\u015f\u0131nda emekli olur. Ayn\u0131 durum erkekler i\u00e7in de ge\u00e7erli. Bu y\u0131l kamuda i\u015fe ba\u015flay\u0131p 2034 haziran ay\u0131nda \u00f6zel sekt\u00f6re ge\u00e7en erkekler, iki y\u0131l daha erken emekli olma hakk\u0131na kavu\u015fur.\r\n\r\n,Bu y\u0131l i\u015fe ba\u015flayan kad\u0131n 2038 y\u0131l\u0131nda 60 ya\u015f\u0131nda emeklilik hakk\u0131 elde edince, ya\u015f\u0131n dolmas\u0131n\u0131 bekleyecek. \u00d6rne\u011fin \u015fu an 23 ya\u015f\u0131nda ise 60 ya\u015f\u0131n\u0131 dolduraca\u011f\u0131 2055 y\u0131l\u0131nda emekli olabilecek. Ayn\u0131 kad\u0131n memurlukta kalmaya devam ederse bu kez 2057 y\u0131l\u0131n\u0131 bekleyecek.\r\n\r\n,\u201cEmekli olaca\u011f\u0131m tarihi nas\u0131l hesaplayabilirim?\u201d diye merak edenler, a\u015fa\u011f\u0131daki tabloya g\u00f6re emeklilik ya\u015f\u0131n\u0131 kendileri hesaplayabilir.