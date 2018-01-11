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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Şemdinli’de 100’den fazla öğrenci hastanelik oldu
MAGAZİN
-
Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti (Jessica Falkholt kimdir?)
YAŞAM
-
Piyasa değeri 300 bin lira olan altını böyle çaldılar
POLİTİKA
-
Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu (Tahir Doğaç kimdir?)
DÜNYA
-
Suriye'de 7 İran askeri öldürüldü
GÜNDEM
-
Türk Telekom binasını işgal davasında flaş gelişme!
GÜNDEM
-
İki kişi daha 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu
YAŞAM
-
'İyi çekin Türkiye yakışıklı görsün'
YAŞAM
-
Şemdinli’de onlarca öğrenci hastanelik oldu
YAŞAM
-
Diyarbakır'da bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu
EKONOMİ
-
Taşeron başvuruları bugün sona erecek
MAGAZİN
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Demet Akalın'a hayranından cevap geldi
SPOR
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Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YAŞAM
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Antalya'da kaza: 3 yaralı
GÜNDEM
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Erdoğan'dan ABD'ye rest: Bundan sonra bizden herhangi bir teröristi alamazsın!
DÜNYA
-
Hollanda'da Türklere tehdit mektubu: 'Sonunuz gelir'
YAŞAM
-
20 kilometre hızla giderken takla attı
SPOR
-
Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi
MAGAZİN
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Tarkan,ses sanatçısı Ali Baba'ya refakat etti
EĞİTİM
-
Uludağ Üniversitesi, doktoralı sayısını bin lojmanla artırmayı hedefliyor
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15 TEMMUZ
Ramazan
20 kilometre hızla giderken takla attı
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Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.
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