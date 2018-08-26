20 şirket devrede! Japonya uçan arabalar için tarih verdi

Japonya, 20 \u015firketin deste\u011fiyle u\u00e7an araba projesinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131. ,40,4 milyon dolarl\u0131k b\u00fct\u00e7enin ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 u\u00e7an araba 2020 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclecek.\r\n,\u00dclke bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Japonya'n\u0131n u\u00e7an araba projesi i\u00e7in Uber, Japonya Hava Yollar\u0131, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalar\u0131n\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu 20 \u015firket, yol haritas\u0131 haz\u0131rlayacak.\r\n\r\n,Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n, u\u00e7an araba projesi i\u00e7in gelecek y\u0131l performansl\u0131 ak\u00fc, motor ve di\u011fer ekipmanlar\u0131n \u00fcretilmesine destek amac\u0131yla \u00f6zel sekt\u00f6re 40,4 milyon dolarl\u0131k b\u00fct\u00e7e ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Proje kapsam\u0131nda, u\u00e7an araban\u0131n 2020 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi hedefleniyor.,.