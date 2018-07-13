200 bin çalışana zam müjdesi

Binlerce ki\u015fiye m\u00fcjdeli haber!\r\n,200 bin kamu i\u015f\u00e7isinin geliri art\u0131yor.\r\n,Maa\u015flara y\u00fczde 3.5 zam ve y\u00fczde 5.67 enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131l\u0131yor.\r\n,Zam y\u00fczde 9.17\u2019yi buluyor.\r\n,Temmuz`da geliri artan kesimlerden biri de kamu i\u015f\u00e7ileri. 200 bin kamu i\u015f\u00e7isinin maa\u015f\u0131na y\u00fczde 9.17 zam yans\u0131t\u0131lacak.\r\n,Ge\u00e7en y\u0131l imzalanan toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda kamu i\u015f\u00e7ilerine 2018`in Temmuz ay\u0131nda y\u00fczde 3.5 zam ve ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 3.5`i a\u015farsa enflasyon fark\u0131 verilmesi karara ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon y\u00fczde 9.17 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Buna g\u00f6re, kamu i\u015f\u00e7ileri i\u00e7in y\u00fczde 5.67 enflasyon fark\u0131 olu\u015ftu.\r\n,.,Kamu i\u015f\u00e7ilerinin gelirleri b\u00f6ylece y\u00fczde 9.17 artt\u0131. Kamu i\u015f\u00e7ilerinin 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle almakta olduklar\u0131 \u00e7\u0131plak \u00fccretlerine, 1 Temmuz`dan ge\u00e7erli olmak \u00fczere y\u00fczde 9.17 art\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131.\r\n,Ayr\u0131ca toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinde \u00fccret zamm\u0131 oran\u0131nda ve \u00fccretin zamland\u0131\u011f\u0131 tarih itibariyle art\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 madde metinlerinde a\u00e7\u0131k\u00e7a yaz\u0131l\u0131 olan di\u011fer \u00f6demeler de ayn\u0131 \u015fekilde y\u00fczde 9.17 oran\u0131nda y\u00fckseltildi.\r\n, Kaynak: Takvim