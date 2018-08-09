200 milyar doların altına doğru geriliyor

Karar\u0131n ard\u0131ndan \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f devam ediyor...,Kripto paralar\u0131n piyasa de\u011feri bu kez 200 milyar dolar\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fme riski ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.,ABD Menkul K\u0131ymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin Borsa Yat\u0131r\u0131m Fonu (ETF) talebini reddetmesinin ard\u0131ndan piyasadaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f devam ederken, piyasa de\u011feri 230 milyar dolar\u0131n alt\u0131na geriledi. ,Toplam 12,730 adet piyasada i\u015flem g\u00f6ren 1,784 adet kripto para biriminin olu\u015fturdu\u011fu piyasan\u0131n belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte y\u00fczde 2.47'lik bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 6,383 dolara geriledi.\r\n \r\n,Piyasan\u0131n en y\u00fcksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte y\u00fczde 1.58 ve y\u00fczde 1.28 ile s\u0131ras\u0131yla yaln\u0131zca Ripple ve Tether y\u00fckselirken, en b\u00fcy\u00fck ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 82'si geriledi.\r\n \r\n,Piyasan\u0131n en y\u00fcksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 109 milyar 795 milyon dolarl\u0131k piyasa hacmiyle piyasan\u0131n y\u00fczde 48.5'ini olu\u015ftururken, piyasadaki 24 saatlik i\u015flem hacmi ise 14 milyar 301 milyon dolar olarak hesapland\u0131.\r\n \r\n,Yak\u0131n zaman i\u00e7erisinde rekor seviyelere ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,Geli\u015fmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte alt\u0131 milyar dolara denk gelen y\u00fczde 2.6'l\u0131k bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 226 milyar 236 milyon dolara geriledi.\r\n \r\n,En y\u00fcksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki de\u011fi\u015fiklikler;\r\n \r\n,Bitcoin y\u00fczde 2.47\r\n \r\nEthereum y\u00fczde 2.44\r\n, \r\nBitcoin Cash y\u00fczde 3.88\r\n \r\nEOS y\u00fczde 4.34\r\n ,\r\nStellar y\u00fczde 4.69\r\n \r\nLitecoin y\u00fczde 3.68\r\n ,\r\nIOTA y\u00fczde 0.05 d\u00fc\u015ferken\r\n \r\nRipple y\u00fczde 1.58\r\n \r\nTether y\u00fczde 1.28 artt\u0131.,200 milyar dolar\u0131n alt\u0131na do\u011fru geriliyor