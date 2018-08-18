2012 model araca 2004 yılında trafik cezası kesildi

G\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,\u0130HA'n\u0131n haberine g\u00f6re, Kahramanmara\u015f\u2019ta ya\u015fayan \u00c7etinkaya, 2013 y\u0131l\u0131nda bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 i\u00e7in vergi dairesine gitti\u011finde 2004 y\u0131l\u0131ndan ad\u0131na 508 TL trafik cezas\u0131 kesildi\u011fini \u00f6\u011frendi. Ehliyeti olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in otomobilinin dahi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7etinkaya, \u0130stanbul\u2019da 2004 y\u0131l\u0131nda 34 AV 5872 plakal\u0131 kamyonete ceza kesildi\u011fini ve daha \u0130stanbul\u2019a ayak basmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcm yetkili mercilere ba\u015fvuru yapmas\u0131na ra\u011fmen ceza tutar\u0131n\u0131n 5 y\u0131ld\u0131r kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u00c7etinkaya, \u201cKahramanmara\u015f\u2019ta vergi dairesine 2013 y\u0131l\u0131nda farkl\u0131 bir bor\u00e7tan dolay\u0131 yap\u0131land\u0131rma i\u00e7in gitti\u011fimde, kar\u015f\u0131ma bir bor\u00e7 \u00e7\u0131kt\u0131. Bakt\u0131k ki otomobil 34 plakal\u0131 ve benim ilgimin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. 34 AV 5872 plakal\u0131 2012 model kapal\u0131 kasa kamyona \u00e7\u0131k\u0131yor. Vergi dairesinden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgide 2004 y\u0131l\u0131nda ceza yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Her defas\u0131nda bana yaz\u0131 geliyor borcumun oldu\u011fu konusunda. Yani 2004 y\u0131l\u0131nda benim \u00fczerime 508 lira trafik ceza borcum oldu\u011fu s\u00f6yleniyor ve 5 y\u0131ld\u0131r kar\u015f\u0131ma \u00e7\u0131k\u0131yor. Benim otomobilim de yok ehliyetim de yok. Benim \u00fczerime olmayan ara\u00e7 i\u00e7in yaz\u0131lan cezan\u0131n iptalini istiyorum. Ya da ben bu cezay\u0131 \u00f6derim arac\u0131m\u0131 da isterim neredeyse\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kahramanmara\u015f'ta \u015foke eden olay!,Kahramanmara\u015f\u2019ta herhangi arac\u0131 ve ehliyeti bulunmayan Mehmet \u00c7etinkaya, 2004 y\u0131l\u0131nda ad\u0131na \u0130stanbul\u2019da trafik cezas\u0131 kesildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n