2018 DGS soruları ve cevap anahtarı (DGS puan hesaplama ve tercih kılavuzu)

DGS 2018 21 Temmuz'da ger\u00e7ekle\u015fti. DGS sorular\u0131 ve cevaplar\u0131 ne zaman yay\u0131nlanacak merak ediliyor.,DGS puan hesaplama nas\u0131l yap\u0131l\u0131r? DGS tercih k\u0131lavuzu gibi merak edilenler haberimizde. DGS 2018 cevap anahtar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? ,E\u011fitimini d\u00f6rt y\u0131la tamamlamak isteyen \u00f6n lisans \u00f6\u011frencileri Dikey Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131'na (DGS) girdiler ve \u015fimdi DGS Cevap anahtar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck bir merakla bekliyorlar.,S\u0131nav s\u00fcresi 150 dakika olarak a\u00e7\u0131klan\u0131rken, \u00d6SYM\u2019nin ge\u00e7en sene ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 15 dakika kural\u0131, bu s\u0131navda da uyguland\u0131.,DGS sorular\u0131 ne zaman yay\u0131nlanacak sorusunun cevab\u0131 ise \u015fu anda net de\u011fil! S\u0131nav g\u00fcn\u00fc veya s\u0131navdan birka\u00e7 g\u00fcn sorular\u0131n yay\u0131nlanmas\u0131 tahmin ediliyor. 2018 DGS soru ve cevaplar\u0131 yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131nda sitemizde bulabilirsiniz.,\u00d6SYM s\u0131nav takvimi 2018 sayfas\u0131nda kurum DGS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak sorusuna cevap veriyor. ,Buna g\u00f6re; sonu\u00e7lar 16 A\u011fustos 2018 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc kurumun \u2018sonu\u00e7\u2019 sayfas\u0131nda yay\u0131nlanacak. Sonu\u00e7lar\u0131n a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 saat konusunda resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,DGS puan hesaplama i\u015flemi i\u00e7in elbette ba\u015fta sonu\u00e7lar\u0131n elde edilmesi gerekiyor. \u00c7oktan se\u00e7meli testler ile al\u0131nm\u0131\u015f puanlar ile hesaplanan say\u0131sal ve s\u00f6zel standart puanlar, \u00f6n lisans ba\u015far\u0131 puanlar\u0131 harmanlanarak adaylar\u0131n yerle\u015ftirmede esas al\u0131nabilecek DGS puanlar\u0131 hesaplan\u0131yor. ,Her aday i\u00e7in puanlar, tablodaki katsay\u0131lar ile \u00e7arp\u0131larak toplanacak ve bulunacak toplam, aday\u0131n ilgili DGS puan\u0131n\u0131 olu\u015fturacak.,DGS Tercih K\u0131lavuzuna ise \u00d6SYM'nin sitesinden ula\u015f\u0131labilir.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l d\u00fczenlenen s\u0131nava 355 bin aday ba\u015fvururken, s\u0131nava giren aday say\u0131s\u0131 325 bin olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Toplam 120 soru y\u00f6neltilen s\u0131navda, say\u0131sal testinde ortalama 7,575 olarak a\u00e7\u0131klan\u0131rken, s\u00f6zel testinde bu rakam 23,914 olarak belirlendi. 2017 y\u0131l\u0131nda s\u0131nava girmeyen aday say\u0131s\u0131 30 bin olarak duyurulmu\u015ftu.,.