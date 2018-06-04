2018 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

T\u00fcrkiye'nin bekledi\u011fi haber geldi.\r\n,A\u00e7\u0131klamay\u0131 T\u00dc\u0130K yapt\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re ekonomideki geli\u015fmeler \u015fekillenecek.\r\n,Enflasyon, may\u0131s ay\u0131nda y\u00fczde 1,62 artarken, y\u0131ll\u0131k bazda y\u00fczde 12,15 oldu.\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) may\u0131s ay\u0131 enflasyon rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n,T\u00fcketici fiyat endeksi (T\u00dcFE) may\u0131sta ayl\u0131k y\u00fczde 1.62, y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 12.15 artt\u0131.\r\n,AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne kat\u0131lan ekonomistler, may\u0131s ay\u0131nda T\u00fcketici Fiyat Endeksi'nin (T\u00dcFE) y\u00fczde 1,59 artmas\u0131n\u0131 bekliyor. Ankete kat\u0131lan ekonomistlerin may\u0131s ay\u0131 i\u00e7in enflasyon beklentileri en d\u00fc\u015f\u00fck y\u00fczde 1 ve en y\u00fcksek y\u00fczde 2,60 aral\u0131\u011f\u0131nda yer ald\u0131.,Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalamas\u0131 ise y\u00fczde 11,53 olarak belirlendi. Ankete kat\u0131lan ekonomistler aras\u0131nda y\u0131l sonu enflasyon beklentisi en d\u00fc\u015f\u00fck y\u00fczde 10,20, en y\u00fcksek y\u00fczde 12,50 oldu.\r\n