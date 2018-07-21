2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı mı | 23 Temmuz Öğretmen atama sonuçları öğren
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2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı mı ve öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimize bakabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen tarihe göre 2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Adaylar ise sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek, 2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren gibi detayları araştırıyor.