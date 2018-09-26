2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

\u015eahin'in \u015fimdiki hali ve eski hali aras\u0131ndaki fark \u00e7ok konu\u015fuldu\r\n,.,T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel 20 k\u0131z\u0131n\u0131n kald\u0131\u011f\u0131 Miss Turkey 2018'in birincisi 19 ya\u015f\u0131ndaki \u015eevval \u015eahin oldu.\r\n\r\n,\u015eevval \u015eahin'in estetiksiz foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00f6renler inanamad\u0131.\r\n\r\n,2.sayfa'n\u0131n Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlanan foto\u011frafta, \u015eevval \u015eahin'in eski hali ve \u015fimdiki hali aras\u0131ndaki b\u00fcy\u00fck fark sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u015eevval \u015eahin'in eski ve yeni hali...\r\n\r\n,Foto\u011fraf magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Miss Turkey 2018 g\u00fczeli se\u00e7ilen \u015eevval \u015eahin'in estetiksiz foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.