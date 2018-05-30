2018 Öğretmen il içi Atama sonuçları

2018 \u00f6\u011fretmen il i\u00e7i atama sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131? sorusu merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor. \r\n,\u0130l i\u00e7i tayin sonu\u00e7lar\u0131 sorgula, il i\u00e7i tayin sonu\u00e7lar\u0131 \u00f6\u011fren gibi detaylar ise \u015fimdiden merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor. \u0130\u015fte 2018 il i\u00e7i tayin sonu\u00e7lar\u0131 ile ilgili merak ettikleriniz...\r\n,2018 il i\u00e7in tayin sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak, 2018 \u00f6\u011fretmen il i\u00e7in atama sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131, il i\u00e7i tayin sonu\u00e7lar\u0131 sorgula, \u00f6\u011fretmen il i\u00e7i tayin sonu\u00e7lar\u0131 \u00f6\u011fren gibi detaylar bu haberde yer al\u0131yor. ,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, bug\u00fcn \u00f6\u011fretmenler i\u00e7in iste\u011fe ba\u011fl\u0131 il i\u00e7i yer de\u011fi\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Sonu\u00e7lar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki linke t\u0131klay\u0131n...\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.meb.gov.tr" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>2018 \u0130L \u0130\u00c7\u0130 ATAMA (TAY\u0130N) SONU\u00c7LARINI \u00d6\u011eRENMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n