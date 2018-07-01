2018 TYT AYT Soru kitapçığı ve cevap anahtarı

<p><a href="http:\/\/www.osym.gov.tr\/TR,15133\/2018-yks-tyt-ve-ayt-oturumlari-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1072018.html"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>TYT VE AYT SORU K\u0130TAP\u00c7IKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>, S\u0131navdan \u00e7\u0131kan adaylar sorular\u0131n cevaplar\u0131n\u0131 ve 2018 TYT sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ne zaman a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131n\u0131 merak ediyor. ,Her aday\u0131n, testlere verdi\u011fi do\u011fru ve yanl\u0131\u015f cevaplar\u0131n say\u0131s\u0131 belirlenir, do\u011fru cevap say\u0131s\u0131ndan yanl\u0131\u015f cevap say\u0131s\u0131n\u0131n d\u00f6rtte biri \u00e7\u0131kar\u0131larak aday\u0131n ilgili testten alm\u0131\u015f oldu\u011fu ham puan (aday\u0131n net say\u0131s\u0131) bulunur. ,TYT puan\u0131n\u0131n hesaplanabilmesi i\u00e7in adaylar\u0131n Temel Matematik Testi veya T\u00fcrk\u00e7e Testinde en az 0,5 ham puan alm\u0131\u015f olmalar\u0131 gerekmektedir. AYT ve YDT\u2019de a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 puanlar\u0131n hesaplanabilmesi i\u00e7in adaylar\u0131n ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan alm\u0131\u015f olmalar\u0131 gerekmektedir.,\u00dcniversite hayali kuran milyonlarca aday\u0131n bekledi\u011fi g\u00fcn geldi. 2018 YKS'nin ilk basama\u011f\u0131 olan TYT bu sabah 10:15'te ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitap\u00e7\u0131klar\u0131 ve cevap anahtarlar\u0131 \u00d6SYM'nin internet sayfas\u0131nda yay\u0131mland\u0131.,TYT\u2019den en az 150 puan almak ko\u015fuluyla, bir lisans program\u0131n\u0131 tercih edebilmek i\u00e7in program\u0131n puan t\u00fcr\u00fcnde en az 180 puan alm\u0131\u015f olmak gerekmektedir. TYT puan\u0131n\u0131n, YKS puan t\u00fcrlerinin (SAY, S\u00d6Z, EA, D\u0130L) hesaplanmas\u0131ndaki katk\u0131s\u0131 % 40\u2019d\u0131r.,Orta\u00f6\u011fretim Ba\u015far\u0131 Puan\u0131n\u0131n (OBP) katk\u0131 oran\u0131nda ve hesaplanma \u015feklinde bir de\u011fi\u015fiklik yoktur. Orta\u00f6\u011fretimde al\u0131nan 100 \u00fczerinden diploma notu 5 ile \u00e7arp\u0131larak Orta\u00f6\u011fretim Ba\u015far\u0131 Puan\u0131na (OBP) d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcr. B\u00f6ylece 50 olan en d\u00fc\u015f\u00fck diploma notu i\u00e7in OBP 250, 100 olan en y\u00fcksek diploma notu i\u00e7in de OBP 500 olacakt\u0131r.,Diploma notu bildirilmeyen adaylar\u0131n diploma notu ile 50\u2019nin alt\u0131nda olan adaylar\u0131n diploma notlar\u0131, 50 olarak de\u011ferlendirmeye al\u0131n\u0131r. OBP 0,12 katsay\u0131s\u0131 ile \u00e7arp\u0131larak s\u0131nav puanlar\u0131na eklenip yerle\u015ftirme puanlar\u0131 hesaplanacakt\u0131r.