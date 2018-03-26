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2018 YAZ SAATİ | Türkiye'de saatler geri alınacak mı, ileri alınacak mı? | Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı?

2018 YAZ SAATİ | Türkiye'de saatler geri alınacak mı, ileri alınacak mı? | Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı?
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2018'de Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı? Tüm Avrupa ülkeleri bu gece itibarıyla yaz saati uygulamasına geçiş yapıyor. Cumartesini pazara bağlayan gece her şey değişiyor. Yaz saati uygulamasına resmen geçiliyor. Saatler 02:00'ı gösterdiğinde 1 saat ileri alınacak. 2018 yaz saati uygulanacak mı? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

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