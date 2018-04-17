2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!

Geli\u015fmekte olan \u00fclkeler, 2030 y\u0131l\u0131na gelindi\u011finde d\u00fcnya ekonomisinin \u00fcst s\u0131ralar\u0131nda yerini alacak.,Ara\u015ft\u0131rma \u015firketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna g\u00f6re, Hindistan ve Brezilya gibi geli\u015fmekte olan d\u00fcnya ekonomileri, ABD ve \u00c7in'in ekonomik g\u00fcc\u00fcyle rekabet edebilecek g\u00fc\u00e7te olacak.,PwC'nin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 listede, \u00fclkeler sat\u0131n alma g\u00fcc\u00fc paritesi temel al\u0131narak bulunan gayrisafi yurti\u00e7i has\u0131las\u0131na (GSYH) g\u00f6re s\u0131ralan\u0131yor.,\u0130\u015fte ara\u015ft\u0131rma \u015firketi PricewaterhouseCoopers'\u0131n 2030 y\u0131l\u0131 i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 o s\u0131ralama...,32. Hollanda \u2014 1.08 trilyon dolar,31. Kolombiya \u2014 1.111 trilyon dolar,30. G\u00fcney Afrika \u2014 1.148 trilyon dolar,29. Vietnam \u2014 1.303 trilyon dolar,28. Banglade\u015f \u2014 1.324 trilyon dolar,27. Arjantin \u2014 1.342 trilyon dolar,26. Polonya \u2014 1.505 trilyon dolar,25. Malezya \u2014 1.506 trilyon dolar,24. Filipinler \u2014 1.615 trilyon dolar,23. Avusturalya \u2014 1.663 trilyon dolar,22. Tayland \u2014 1.732 trilyon dolar,21. Nijerya \u2014 1.794 trilyon dolar,20. Pakistan \u2014 1.868 trillion,19. M\u0131s\u0131r \u2014 2.049 trilyon dolar,18. Kanada \u2014 2.141 trilyon dolar,17. \u0130spanya \u2014 2.159 trilyon dolar,16. \u0130ran \u2014 2.354 trilyon dolar,15. \u0130talya \u2014 2.541 trilyon dolar,14. G\u00fcney Kore \u2014 2.651 trilyon dolar,13. Suudi Arabistan \u2014 2.755 trilyon dolar,12. T\u00fcrkiye \u2014 2.996 trilyon dolar,11. Fransa \u2014 3.377 trilyon dolar,10. Birle\u015fik Krall\u0131k \u2014 3.638 trilyon dolar,9. Meksika \u2014 3.661 trilyon dolar,8. Brezilya \u2014 4.439 trilyon dolar,7. Almanya \u2014 4.707 trilyon dolar,6. Rusya \u2014 4.736 trilyon dolar,5. Endonezya \u2014 5.424 trilyon dolar,4. Japonya \u2014 5.606 trilyon dolar,3. Hindistan \u2014 19.511 trilyon dolar,2. Amerika Birle\u015fik Devletleri \u2014 23.475 trilyon dolar,1. \u00c7in \u2014 38.008 trilyon dolar