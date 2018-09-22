22 Eylül 2018 hava durumu (Bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji'den al\u0131nan son dakika de\u011ferlendirmelerine g\u00f6re 22 Eyl\u00fcl hava durumu nas\u0131l olacak? ,\u0130stanbul hava durumu ve bug\u00fcn hava nas\u0131l olacak diye merak eden vatanda\u015flar i\u00e7in Meteoroloji'nin son a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 derledik. ,Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, yurdun kuzey ve do\u011fu kesimlerinin par\u00e7al\u0131 bulutlu, Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusu ve Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimleri ile Mu\u015f, Bitlis ve Van \u00e7evrelerinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civar\u0131nda seyredecek. R\u00fczgar\u0131n, genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, g\u00fcney kesimlerde bat\u0131 ve kuzeybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif ara s\u0131ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. ,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: ,Ankara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 29 \r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 28 ,\u0130zmir: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 30 \r\nBursa: Az bulutlu 29 ,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 34 \r\nAntalya: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 32 ,Samsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 27 \r\nTrabzon: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 25 ,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra aral\u0131kl\u0131 ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 20 \r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 33