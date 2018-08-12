22 tonluk ölüm!

Foto\u011fraftaki adama dikkatli bak\u0131n, feci \u015fekilde can verdi...,Kan donduran olay Mu\u011fla\u2019n\u0131n Seydikemer il\u00e7esinde meydana geldi.,.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Seydikemer il\u00e7esi Yayla G\u00f6kben Mahallesi'nde bulunan \u00f6zel sekt\u00f6re ait bir mermer oca\u011f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Muammer Bayat (34), mermer ta\u015f\u0131 keserken, yukar\u0131dan yuvarlanan yakla\u015f\u0131k 2 tonluk bir kaya par\u00e7as\u0131n\u0131n alt\u0131nda kald\u0131.,G\u00fcr\u00fclt\u00fc ile di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fanlar hemen Muammer Bayat\u2019a yard\u0131ma ko\u015ftu. Ancak kaya par\u00e7as\u0131n\u0131n alt\u0131nda kalan 34 ya\u015f\u0131ndaki Muammer Bayat, feci \u015fekilde can verdi.,Olay \u00fczerine mermer oca\u011f\u0131na jandarma, Mu\u011fla B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Seydikemer \u0130tfaiye Grup Amirli\u011fi ekipleri ile sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerinden yard\u0131m istendi.,Olay yeri inceleme ve ara\u015ft\u0131rma ekiplerinin ve cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan Bayat\u2019\u0131n cesedi itfaiye ekipleri ve i\u015f arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan kaya par\u00e7as\u0131n\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131p, Fethiye Devlet Hastanesi morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.