23 Nisan reyting sonuçları açıklandı

Yasak Elma, 8. G\u00fcn, S\u00f6z, \u00c7ukur, Siyah Beyaz A\u015fk ve Survivor 23 Nisan reyting sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131,\u0130\u015fte 23 Nisan reyting sonu\u00e7lar\u0131,Survivor 2018 adl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131nda elenen isim seyircilerin verdi\u011fi oylar sonras\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Uzun zaman sonra eleme potas\u0131na 3 isim sokan \u00fcnl\u00fclerden Sahra I\u015f\u0131k adaya veda eden isim oldu.\r\n,S\u00f6z dizisi son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle Bahar'\u0131n Yavuz'a kar\u015f\u0131 olan tavr\u0131n\u0131n daha da yumu\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterirken ikilinin aras\u0131nda duygusal dakikalar ya\u015fanmaya devam etti.\r\n,Siyah Beyaz A\u015fk dizisinde ise Ferhat'\u0131n s\u00f6zlerini yerine getirmesi yeni haftaya damga vurdu. Art\u0131k silahlardan uzak bir ya\u015fam ge\u00e7irmek istedi\u011fini ifade eden Asl\u0131 son zamanlarda mutlu olmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130\u015fte 23 Nisan 2018 Pazartesi g\u00fcn\u00fcne ait total reyting sonu\u00e7lar\u0131 ve elde edilen s\u0131ralamalar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc...\r\n,AB reyting s\u0131ralamas\u0131 ve ekranda olan projelerin elde ettikleri share oranlar\u0131...\r\n,ABC1 reyting sonu\u00e7lar\u0131 ve s\u0131ralamalar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc...\r\n,Sultan Ana'n\u0131n mahalleye d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan iyice kar\u0131\u015fmaya ba\u015flayan \u00c7ukur, Yama\u00e7'\u0131n intikam alma iste\u011fini ekrana ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n