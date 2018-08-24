24 Ağustos 2018 dolar kuru bugün ne kadar? (Dolar Euro Fiyatları kaç TL)

Uluslararas\u0131 piyasalarda da sakin seyir devam ediyor.\r\n\r\n,Fed politika faizini y\u00fczde 1,75 \u2013 2,00 aral\u0131\u011f\u0131nda sabit tutma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131n\u0131n tutanaklar\u0131nda, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikas\u0131na y\u00f6nelik de\u011ferlendirmelerine yer verildi.\r\n\r\n,ABD ile \u00c7in aras\u0131ndaki ticari gerginlikler sebebiyle \u00f6zellikle d\u00f6viz piyasalar\u0131nda dikkate de\u011fer hareket g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilgisine yer verilen tutanaklarda, ABD ile Avrupa Birli\u011fi'nin (AB) ticari anla\u015fmazl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in m\u00fczakerelere devam edece\u011finin sinyalini vermesinin ise hisse fiyatlar\u0131n\u0131 destekledi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Tutanaklarda, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle \u00c7in para birimi y\u00fcende ola\u011fan d\u0131\u015f\u0131 ve sert de\u011fer kayb\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc vurguland\u0131.\r\n\r\n,ABD h\u00fck\u00fbmetinin ticaret politikalar\u0131 sebebiyle \u00fclkenin baz\u0131 b\u00f6lgelerinde belirsizlik ile yat\u0131r\u0131m harcamalar\u0131nda azalma ve gecikme g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne yer verilen tutanaklarda, bir\u00e7ok i\u015f sahibinin de ticaret gerginliklerinin artmas\u0131 durumunda yat\u0131r\u0131m harcamalar\u0131n\u0131 ve i\u015fe al\u0131mlar\u0131 k\u0131sabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Yurt i\u00e7inde Kurban Bayram\u0131 tatili sebebiyle piyasalar\u0131n kapal\u0131 oldu\u011fu g\u00fcnde, uluslararas\u0131 piyasalarda dolar\/TL, g\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flad\u0131ktan sonra 6,1160 seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,D\u00fcn dalgal\u0131 bir seyir izleyen ve 5.9925 \u2014 6.1548 aral\u0131\u011f\u0131nda i\u015flem g\u00f6ren dolar\/TL, g\u00fcn\u00fc 6,0842'den tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Dolar\/TL, Kurban Bayram\u0131 tatili sebebiyle piyasalar\u0131n kapal\u0131 oldu\u011fu bug\u00fcn, uluslararas\u0131 piyasalarda g\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Dolar\/TL saat 09:40 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0.5 art\u0131\u015fla 6,1160'tan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Ayn\u0131 dakikalarda euro\/TL, y\u00fczde 0,4 de\u011fer kazanc\u0131yla 7,0960'tan, sterlin\/TL de y\u00fczde 0,3 y\u00fckseli\u015fle 7,8750'den al\u0131c\u0131 buluyor. ,Dolar endeksi y\u00fczde 0,3 azal\u0131\u015fla 95,47 ve euro\/dolar paritesi ise y\u00fczde 0,3 art\u0131\u015fla 1,1574 seviyelerinde bulunuyor.\r\n\r\n\r\n,Analistler, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ABD'de dayan\u0131kl\u0131 t\u00fcketim mallar\u0131 sipari\u015fi verilerinin takip edilece\u011fini belirterek, dolar\/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin diren\u00e7 konumunda oldu\u011funu dile getirdi.\r\n