24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! İşte İnce'nin oy oranı

24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in geri say\u0131m devam ederken; liderlerin ve partilerin oy oranlar\u0131 merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor. \r\n\r\n,Anket \u015firketleri 2018 se\u00e7imleriyle ilgili neredeyse her g\u00fcn bir anket payla\u015f\u0131rken, bir oran da T24 yazar\u0131 Yal\u00e7\u0131n Do\u011fan'dan geldi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye 24 Haziran'da hem cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 belirlemek hem de milletvekillerini se\u00e7mek i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidiyor.\r\n\r\n,Bir aydan k\u0131sa bir s\u00fcre kala liderler yava\u015f yava\u015f meydanlara inerken; anket \u015firketleri de 2018 se\u00e7imleriyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda liderlerin ve partilerin oy oranlar\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Do\u011fan, "Galiba bu sefer bir \u015feyler de\u011fi\u015fiyor. G\u00fcvenilir bir ara\u015ft\u0131rma \u015firketi \u0130nce\u2019nin oylar\u0131n\u0131n CHP\u2019nin klasik oy oran\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor." ifadelerine yer verdi.