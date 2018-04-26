24 Haziran için istifalar başladı!

24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlerde milletvekili aday\u0131 olmak isteyen kamu g\u00f6revlilerinin istifa etmesi i\u00e7in bug\u00fcn son g\u00fcn. Adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapmak isteyen kamu g\u00f6revlileri bug\u00fcn saat 17.00'ye kadar ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapabilecek.\r\n\r\n,Burdur Valisi \u015eerif Y\u0131lmaz, 19 y\u0131ld\u0131r Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Yusuf Ziya Y\u0131lmaz, TRT Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fethi Kaya AK Parti'den aday aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revlerinden ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; \u00f6nceki se\u00e7imlere g\u00f6re yo\u011fun bir istifa olmad\u0131. Bunun nedeni olarak kamu g\u00f6revlilerinin erken se\u00e7ime haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanmas\u0131 g\u00f6steriliyor. Bir di\u011fer neden olarak da cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminde bakanlar\u0131n Meclis d\u0131\u015f\u0131ndan atanabilecek olmas\u0131 nedeniyle milletvekilli\u011fine ilginin d\u00fc\u015fmesi g\u00f6steriliyor.\r\n\r\n,Konya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Tahir Aky\u00fcrek, partisinden milletvekilli\u011fi aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti. 2004 y\u0131l\u0131ndan itibaren Konya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Ak Parti'li Tahir Aky\u00fcrek, 24 Haziran'da yap\u0131lacak erken se\u00e7imlerde partisinden milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in bug\u00fcn d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131yla istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Meclis Salonu'nda d\u00fczenlenen toplant\u0131ya meclis \u00fcyelerinin yan\u0131 s\u0131ra Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ang\u0131 da kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130stifas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Aky\u00fcrek, Konya'ya b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediye ba\u015fkan\u0131 olarak 14 y\u0131l hizmet etti\u011fini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek i\u00e7in milletvekili aday aday\u0131 olmak amac\u0131yla g\u00f6revinden istifa etti\u011fini s\u00f6yledi. Herkesten haklar\u0131n\u0131 helal etmeyi isteyen Aky\u00fcrek, ''\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc d\u00f6nemimiz olmas\u0131, yeni s\u00fcrecin h\u0131zl\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmesi ve yap\u0131lan isti\u015fareler sonucu millivetili aday aday\u0131 olmak \u00fczere m\u00fcracaat\u0131m\u0131z\u0131 yapmam\u0131z gerekti. Bug\u00fcn itibareyiyle belediye ba\u015fkanl\u0131\u011fndan istifa ederek ayr\u0131l\u0131yorum.''\r\n\r\n, Nev\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hasan \u00dcnver, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imi'nde aday aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. AK Parti Ankara \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Nedim Yamal\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imlerine y\u00f6nelik aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti. \r\n\r\n,AK Parti Batman \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Murat G\u00fcne\u015ftekin, milletvekilli\u011fi aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti. \r\n \r\n,Fatih Belediye Ba\u015fkan\u0131 Demir, milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Burdur Valisi \u015eerif Y\u0131lmaz, AK Parti'den Manisa milletvekili aday aday\u0131 olmak i\u00e7in g\u00f6revinden ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Y\u0131lmaz, "29 May\u0131s 1986'da ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m m\u00fclki idare amirli\u011fi hizmetiyle ilgili s\u00fcre\u00e7 bug\u00fcn itibariyle tamamlan\u0131yor. \u0130htiya\u00e7 varsa, yeni bir alanda hizmetimize devam edece\u011fiz" dedi.\r\n\r\n,\u0130stanbul Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Selami Alt\u0131nok 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in istifas\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n,Cumhuriyet Halk Partisi Ni\u011fde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Erhan Adem, g\u00f6revinden istifa etti. 24 Haziran Genel se\u00e7imlerinde Milletvekili Aday aday\u0131 olmak i\u00e7in istifa eden Adem, CHP Genel Merkezine istifas\u0131n\u0131 sundu.\u0130zmir Baro Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n \u00d6zcan, CHP'den milletvekili aday aday\u0131 olabilmek i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti.\r\n\r\nAK Parti Ankara \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Nedim Yamal\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imlerine y\u00f6nelik aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden istifa etti. ,Burdur Valisi \u015eerif Y\u0131lmaz, bug\u00fcn saat 16.00 itibariyle milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revinden ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Vali Y\u0131lmaz, "17 Haziran 2016'da g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m Burdur'da, ilimizin geli\u015fmesi, kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcm arkada\u015flar\u0131m\u0131zla gece g\u00fcnd\u00fcz demeden \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. En b\u00fcy\u00fck \u015fanss\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131z, g\u00f6reve ba\u015flamamdan bir ay sonra hain darb