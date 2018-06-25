24 Haziran'ın ardından İnce'den ilk açıklama...

Ahmet Aydemir - T\u00fcrkiye gazetesi CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, se\u00e7imleri kaybetmesinin ard\u0131ndan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 yapt\u0131.,\u0130nce, son a\u00e7\u0131klanan rakamlara g\u00f6re 30,6 alarak Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n (52,6) ard\u0131ndan ikinci s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n,Millet \u0130ttifak\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda Saadet Partisi ve \u0130yi Parti ile se\u00e7ime giren CHP ise 22,6 gibi bir rakamla se\u00e7imde en \u00e7ok oy alan ikinci parti oldu.\r\n\r\n,24 Haziran ak\u015fam\u0131 FOX TV sunucusu \u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya, "Biraz \u00f6nce Muharrem \u0130nce'ye mesaj att\u0131m. 'Adam kazand\u0131' dedi. Erdo\u011fan'\u0131n kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yorumunu \u00e7ok merak ediyordum. 'Adil bir se\u00e7im olmad\u0131 ama kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ediyorum' dedi" Tweet'ini payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Muharrem \u0130nce, bug\u00fcn bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada gazeteciden dost olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ''\u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'n\u0131n bunu haber yapaca\u011f\u0131n\u0131 bilmiyordum. Gazetecilerle dost olunmaz. Ben dost bir \u015fekilde yazm\u0131\u015ft\u0131m o mesaj\u0131. Bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 bas\u0131n \u00f6n\u00fcnde kendim \u00e7\u0131k\u0131p yapacakt\u0131m.'' diyerek K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'ya sitem etti.\r\n\r\n,Yabanc\u0131 bir gazetecinin \u0130ngilizce sorusu \u00fczerine \u0130nce, ''Terc\u00fcman\u0131n\u0131z var m\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ''One minute'' \u0130ngilizcesi gibi devam etmeyelim'' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 salonda g\u00fcl\u00fc\u015fmelere sebep oldu.\r\n\r\n\r\n,Bir gazetecinin ''CHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olur musunuz?'' sorusuna ise \u0130nce, ''Bu konuyu sizinle tart\u0131\u015fmayaca\u011f\u0131m, m\u00fccadele etmek i\u00e7in illa milletvekili olmak gerekmez, m\u00fccadelenin \u00e7ok \u00e7e\u015fitli yollar\u0131 vard\u0131r. Parti i\u00e7i meselelerimizi sizinle tart\u0131\u015fmayaca\u011f\u0131m.'' diyerek; siyaset yapmaya devam edece\u011fi mesaj\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n,\u0130nce'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dakikalar sonra ise \u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'da \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden \u0130nce'ye cevap verdi.\r\n\r\n\u0130\u015fte K\u00fc\u00e7\u00fckkaya'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131:\r\n\r\n,''Kamuoyuna zorunlu a\u00e7\u0131klama\/ 1- Se\u00e7im gecesi canl\u0131 yay\u0131nday\u0131m. Saatler 00.37 olmu\u015f. Herkes konu\u015fmu\u015f, \u0130nce susuyor. Kay\u0131p. Herkes merak ediyor \u2018nerede\u2019 diye.... ince\u2019ye yazd\u0131m, \u2018neredesiniz? Ne diyeceksiniz?\u2019 Cevab\u0131 \u015fu oldu; \u201cAdam kazand\u0131\u201d Elbette bunun haber de\u011feri var... Erdo\u011fan ve Bah\u00e7eli konu\u015fmu\u015f. Herkes \u0130nce\u2019nin ne diyece\u011fini merak ediyor. Bu haberdir. Se\u00e7imin sonucunu 00.37\u2019de kabul etmi\u015f. Haber de\u011fil mi? Ayr\u0131ca hemen hemen ayn\u0131 dakikalarda \u0130nce gibi B\u00fclent Tezcan da canl\u0131 yay\u0131nda birbirine \u00e7ok yak\u0131n a\u00e7\u0131klama yap\u0131p, sa\u011fduyu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundular. Se\u00e7im gecesi saat gece yar\u0131s\u0131n\u0131 ge\u00e7mi\u015f, ortal\u0131kta t\u00fcrl\u00fc dedikodular var. Bir Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n se\u00e7im sonucunu kabul etmesi haber de\u011fil midir? Bunu kim iddia edebilir. B\u00f6yle bir a\u00e7\u0131klamay\u0131 se\u00e7im gecesi duyurmayacak ki\u015fiye gazeteci denir mi? \u0130nce \u015funu yapmal\u0131yd\u0131: \u00e7\u0131k\u0131p kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda da konu\u015fmal\u0131 ve mesaj\u0131n\u0131 vermeliydi. Bana mesaj\u0131 verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati \u015fimdi niye ba\u015fkas\u0131nda ar\u0131yorsun. Ayr\u0131ca... \u0130nce, gazeteciye bilgi verdikten sonra \u2018bunu kullanma\u2019 diye uyarabilirdi. \u201cOff the record\u201d (kay\u0131td\u0131\u015f\u0131) notunu d\u00fc\u015febilirdi. Yapmad\u0131. Se\u00e7im gecesi bir Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n s\u00f6yledi\u011fi her\u015fey -o uyar\u0131y\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece\/ haberdir.\u0130nce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP\u2019nin C.B. aday\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 kamuoyuna ben duyurmu\u015ftum. Kayna\u011f\u0131m \u0130nce idi. Baz\u0131 \u00f6zel bilgileri vermi\u015fti, \u00f6zel uyar\u0131larda bulunmu\u015ftu. Riayet ettim. Bunlar\u0131 bilir. \u2018Adam kazand\u0131\u2019 derken de \u2018yazma\/konu\u015fma\u2019 diyebilirdi. \u015eimdi bana bir tek gazeteci \u00e7\u0131ks\u0131n ve desin ki; \u201cse\u00e7im gecesi C.B aday\u0131 \u0130nce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisind soruyorsunuz. O da \u2018adam kazand\u0131\u2019 diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklar\u0131m\u201d bunu s\u00f6yleyecek gazetecileri! g\u00f6reyim. D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Canl\u0131 yay\u0131ndas\u0131n\u0131