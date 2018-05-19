24 Haziran öncesi CHP'de istifalar...

CHP \u00c7orum \u00f6rg\u00fct\u00fcnde kritik istifalar ya\u015fand\u0131.,T\u00fcrkiye\u2019nin 24 Haziran se\u00e7imlerine haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 bir s\u00fcre\u00e7te Cumhuriyet Halk Partisi \u00c7orum \u00f6rg\u00fct\u00fcnde kritik istifalar ya\u015fand\u0131. ,Odatv'de yer alan habare g\u00f6re; CHP \u0130l Sekreteri Saadet Aydo\u011fdu, Merkez \u0130l\u00e7e Sekreteri Ali R\u0131za Aydo\u011fdu ile \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeleri Suat Atalay, \u00dcmit Er, H\u00fcseyin Gazi Uysal, Sedat Gen\u00e7, Yusuf \u00c7\u0131nar, \u015e\u00fckr\u00fc Derin G\u00f6l, Ahmet Ceyhan partilerindeki g\u00f6revlerinden istifa ettiler.\r\n\r\n,Kimi kaynaklar bir s\u00fcredir dillendirilen \u00c7orum milletvekili adaylar\u0131na tepki i\u00e7in bu istifalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerken, kimi kaynaklar ise parti i\u00e7erisinde \u00e7e\u015fitli anla\u015fmazl\u0131klar\u0131n\u0131n oldu\u011funu belirtti.,.