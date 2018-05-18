24 Haziran öncesi en yeni anket

Bursal\u0131 bir firma taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan ve T\u00fcrkiye genelinde 2 bin 650 ki\u015fiyle y\u00fcz y\u00fcze yap\u0131lan ankette, \u00e7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar elde edildi.\r\n\r\n,Politic\u2019s firmas\u0131 taraf\u0131ndan 25 Nisan-13 May\u0131s 2018 tarihleri aras\u0131nda 2 bin 650 ki\u015fi ile 26 ilde y\u00fcz y\u00fcze farkl\u0131 sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup ki\u015filerden, ya\u015f, cinsiyet ve il-il\u00e7e kotalar\u0131na g\u00f6re tesad\u00fcfi y\u00f6ntemle se\u00e7ilmi\u015f ki\u015filer ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclerek ger\u00e7ekle\u015ftirilen anket sonu\u00e7land\u0131. \r\n\r\n,Karars\u0131zlar\u0131n y\u00fczde 9.59 oy oran\u0131n\u0131 ise partilere g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131, y\u00fczde 45,21 MHP, y\u00fczde 21,70 HDP, y\u00fczde 16,88 AK Parti, y\u00fczde 11.30 CHP, di\u011fer y\u00fczde 4,99 olarak tespit edildi. Cumhur ittifak\u0131n\u0131n y\u00fczde 47,20 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki blo\u011fun toplam oy oran\u0131 ise y\u00fczde 43,21 olarak belirlendi. Sonucu karars\u0131z se\u00e7menin belirleyece\u011fi ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminde Cumhur ittifak\u0131n\u0131n kendi se\u00e7men kitlesindeki karars\u0131z y\u00fczde 62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali y\u00fcksek g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, buna g\u00f6re hata paylar\u0131 i\u00e7erisinde karars\u0131z se\u00e7men da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sonucun y\u00fczde 52-54 bantlar\u0131nda Cumhur ittifak\u0131 lehine sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131n\u0131 iddia edildi. \r\n\r\n,Ramazan ay\u0131 i\u00e7erisinde yap\u0131lacak mitinglerin zorlu\u011funun adaylar\u0131n performanslar\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkileyebilece\u011fini belirten vatanda\u015flar, kampanyalar ve beyannamelerin se\u00e7mene etkisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan iftar programlar\u0131n\u0131n nokta mitinglerine d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fi halk ile i\u00e7 i\u00e7e olan Cumhur ittifak\u0131n\u0131n aday\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 oy art\u0131\u015f\u0131 noktas\u0131nda biraz daha avantajl\u0131 hale getirdi\u011fini dile getirdi. \r\n\r\n,Ankette y\u00fczde 62,45 karars\u0131z AK Parti se\u00e7menlerinin kendisine en yak\u0131n hissetti\u011fi ikinci partinin MHP oldu\u011funu ve AK Parti aday listelerindeki s\u0131ralaman\u0131n AK Parti ve MHP aras\u0131nda tercih yapma konusunda en b\u00fcy\u00fck etken olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ettikleri belirtildi. Milletvekilli\u011fi s\u0131ralamas\u0131n\u0131n oy tercihi noktas\u0131nda belirleyici etken olaca\u011f\u0131 24 Haziran se\u00e7imlerinde kampanyalardan \u00e7ok siyasileri parti te\u015fkilatlar\u0131na adaylar\u0131 anlatman\u0131n yoraca\u011f\u0131, parlamento a\u00e7\u0131s\u0131ndan siyasi partiler aras\u0131nda (AK Parti\/MHP), (MHP\/\u0130yi Parti), (CHP\/\u0130yi Parti) aras\u0131nda oy ge\u00e7i\u015flerinin yo\u011fun ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131n kesin g\u00f6z\u00fckt\u00fc\u011f\u00fc anlat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Sonu\u00e7lar\u0131 genel olarak de\u011ferlendiren Politic\u2019s Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Recep G\u00fcven, \u201cHer a\u00e7\u0131dan yeni sisteme adapte olamam\u0131\u015f se\u00e7menin klasik al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile hareket etme ihtimalini g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak baz\u0131 siyasi partilerin beklentilerinin \u00e7ok alt\u0131nda kalma ihtimali olanaks\u0131z g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. Bilhassa yeni kurulan ve taban\u0131n\u0131n ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal se\u00e7menden alan liberal ve muhafazak\u00e2r se\u00e7mende istedi\u011fi etkiyi olu\u015fturamayan \u0130yi Parti beklentilerin alt\u0131nda kalabilir. ,24 Haziran'da oy kullanacak se\u00e7menlere ba\u015fkanl\u0131k sisteminde kesinlikle oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz lider sorusuna y\u00fczde 47,20 oran\u0131nda Recep Tayyip Erdo\u011fan, y\u00fczde 23,08 oran\u0131nda Muharrem \u0130nce y\u00fczde 11.12 Meral Ak\u015fener, y\u00fczde 7,68 Selahattin Demirta\u015f, y\u00fczde 1,01 Temel Karamollao\u011flu ve y\u00fczde 0,32 oran\u0131nda Do\u011fu Perin\u00e7ek olurken, y\u00fczde 9.59'u da karars\u0131z cevab\u0131n\u0131 verdi. \r\n\r\n, AK Parti Erdo\u011fan'\u0131n liderli\u011finde Bah\u00e7eli'nin deste\u011finde Cumhur ittifak\u0131 olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa se\u00e7imi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifak\u0131n AK Parti kanad\u0131 bunu parlamentoya ta\u015f\u0131yabilmi\u015f de\u011fil. Milletvekilleri adaylar\u0131 ve s\u0131ralama bu sand\u0131ktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak\u201d dedi.,24 Haziran se\u00e7imlerinde kesinlikle oy verece\u011finiz parti sorusuna se\u00e7men y\u00fczde 40,65 AK Parti, y\u00fczde 20,30 CHP, y\u00fczde 9.20 \u0130yi Parti, y\u00fczde 7,77 MHP, y\u00fczde 8.02 HDP, y\u00fczde 1,05 di\u011fer olarak belirtirken, y\u00fczde 13,01 karars\u0131z se\u00e7men bulundu\u011fu kaydedildi. Karars\u0131z y\u00fczde 13,01'lik se\u00e7menin partilere g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ise, y\u00fczde 62,45 AK Parti, y\u00fczde 27,00 MHP, y\u00fczde 9,03 CHP ve y\u00fczde 1,52 \u0130yi Parti se\u00e7meni \u015feklinde olu\u015ftu. \r\n\r\n,MHP i\u00e7erisindeki \u0130yi Parti'ye olan kaymay\u0131 durd