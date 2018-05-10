24 Haziran seçim anketi sonuçları!

Se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131 24 Haziran 2018 se\u00e7imlerine az bir zaman kala merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor.,Se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131 merak ediliyor. En son se\u00e7im anketi sonu\u00e7lar\u0131 hangi parti ne kadar oy al\u0131r? 24 Haziran se\u00e7imleri ile ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor. ,AK Parti kampanyalar konusunda tam anlam\u0131yla bir ustad\u0131r. AK Parti'nin yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015flerden en muhte\u015femi siyasi kampanyalard\u0131r. Haz\u0131rl\u0131kl\u0131y\u0131z, zaten dedi\u011fim gibi 7\/24 ileti\u015fim i\u00e7erisinde oldu\u011fumuz i\u00e7in halk\u0131m\u0131zla m\u00fcziklerimiz de haz\u0131r. G\u00fc\u00e7l\u00fc bir slogan, m\u00fcz\u00fckler, filmler, medya planlamas\u0131 bunlar AK Parti'nin h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre\u00e7ler. \u0130nternetin ve sosyal ileti\u015fim a\u011flar\u0131n\u0131n \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc kullan\u0131laca\u011f\u0131 bir kampanya olaca\u011f\u0131n\u0131 daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131k.\r\n\r\n\r\n,Optimar Ara\u015ft\u0131rma se\u00e7ime y\u00f6nelik d\u00fczenledi\u011fi son anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 duyurdu. \u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada; 27 Nisan-2 May\u0131s 2018 tarihleri aras\u0131nda, 26 ilde 2 bin 107 ki\u015fi ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ara\u015ft\u0131rmada kat\u0131l\u0131mc\u0131lara "Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde Recep Tayyip Erdo\u011fan'a oy verir misiniz?" sorusu y\u00f6neltildi. Son se\u00e7im anketi ile ilgili a\u00e7\u0131klamalara haberimizden ula\u015fabilirsiniz.\r\n\r\n,Optimar Ara\u015ft\u0131rma se\u00e7ime y\u00f6nelik d\u00fczenledi\u011fi son anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 duyurdu. \u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada; 27 Nisan-2 May\u0131s 2018 tarihleri aras\u0131nda, 26 ilde 2 bin 107 ki\u015fi ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ara\u015ft\u0131rmada kat\u0131l\u0131mc\u0131lara "Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde Recep Tayyip Erdo\u011fan'a oy verir misiniz?" sorusu y\u00f6neltildi. Karars\u0131zlar da\u011f\u0131t\u0131lmadan soruya yan\u0131t veren kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 51'i Recep Tayyip Erdo\u011fan'a oy vereceklerini belirtti.\r\n\r\n,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ayn\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, "AK Parti ve MHP'nin olu\u015fturdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'na oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Karars\u0131zlar da\u011f\u0131t\u0131lmadan, Cumhur \u0130ttifak\u0131'na oy verece\u011fini s\u00f6yleyen kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n oran\u0131 y\u00fczde 52,4 olarak ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,\u015eu an ihtiyac\u0131m\u0131z olan konu, cumhurba\u015fkanlar\u0131 adaylar\u0131n\u0131n nas\u0131l belirlenece\u011fine dair asl\u0131nda anayasada h\u00fck\u00fcm var. 100 bin ki\u015finin aday g\u00f6stermesi durumunda s\u00fcrecin yasal zemininin d\u00fczenlenmesi nas\u0131l olacak bunlarla ilgili \u015fu anda \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. H\u0131zla bir d\u00fczenlemeye gidilecek.\r\n\r\n,Optimar Ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131\u011f\u0131 son ara\u015ft\u0131rmada se\u00e7mene \u00f6nceki se\u00e7imlerde oy verdikleri ve oy vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri partilerin kurabilece\u011fi ittifaka ili\u015fkin beklentileri sordu. 7 Haziran, 1 Kas\u0131m ya da 24 Haziran se\u00e7imlerinde HDP\u2019ye oy verdi\u011fini ya da verece\u011fini belirten kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 74\u2019\u00fc HDP, CHP ile ittifak kurmal\u0131 \u015feklinde yan\u0131t verdi.\r\n\r\nAyn\u0131 \u015fekilde 7 Haziran, 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerinde oyunu CHP\u2019den yana kullanm\u0131\u015f ya da 24 Haziran se\u00e7imlerinde CHP\u2019ye oy verece\u011fini belirten se\u00e7mene de y\u00f6neltilen soruya verilen yan\u0131tlar\u0131n oranlar\u0131 ise \u015f\u00f6yle oldu:\r\n\r\n\u201cCHP, \u0130P ile ittifak kurmal\u0131 diyenler y\u00fczde 47,5\r\n\r\nHDP ile ittifak kurmal\u0131 diyenler; 10,5\r\n\r\nSP ile ittifak kurmal\u0131 diyenler ise y\u00fczde 3,4"\r\n\r\n,CHP liderinin izledi\u011fi omurgas\u0131z politikadan parti taban\u0131 b\u00fcy\u00fck rahats\u0131zl\u0131k duyuyor. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun FET\u00d6 ve PKK uzant\u0131lar\u0131yla kol kola girmesi sab\u0131rlar\u0131 ta\u015f\u0131rd\u0131. Genel merkez y\u00f6netimine ve K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na isyan bayra\u011f\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131, CHP se\u00e7meni \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma ve anketlerde net bir \u015fekilde ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Genel ba\u015fkan\u0131n ismi cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda ilk s\u0131rada yer al\u0131yor ancak yap\u0131lan anketlere g\u00f6re partililerin sadece y\u00fczde 36\u2019s\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nu destekliyor.\r\n,A&G'nin sahibi Adil G\u00fcr, erken se\u00e7im tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn elindeki son anket rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 se\u00e7im sonucu gibi g\u00f6stermek ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmaz" diyen Adil G\u00fcr, herkesin yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck hatan\u0131n referandumla normal se\u00e7imi birbirine k