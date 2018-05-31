24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! İyi Parti'ye büyük şok...

24 Haziran se\u00e7imleriyle ilgili son anket sonucu a\u00e7\u0131kland\u0131. ,AK Parti'nin kendi yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtilen son ankete g\u00f6re, 2018 se\u00e7imleri i\u00e7in AK Parti'nin oy oran\u0131 y\u00fczde 46 d\u00fczeyinde \u00e7\u0131k\u0131yor. ,AK Parti ile 'Cumhur \u0130ttifak\u0131' yapan MHP ise y\u00fczde 8-9 band\u0131nda bulunuyor.,2018 se\u00e7imleriyle ilgili tek tek anket sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131rken, AK Parti de kendi talimat\u0131yla yeni bir se\u00e7im anketi yapt\u0131rd\u0131. ,Son ankette HDP\u2019nin oy oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 9-11 band\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin y\u00fczde 7-8 d\u00fczeyinde oy alaca\u011f\u0131 tespiti yap\u0131ld\u0131., 'Millet \u0130ttfiak\u0131' i\u00e7erisinde yer alan MHP\u2019nin ise y\u00fczde 8-9 band\u0131nda olaca\u011f\u0131 iddia ediliyor.\r\n\r\n,Bu durumda MHP\u2019nin h\u00fck\u00fcmet \u00fczerindeki yapt\u0131r\u0131m g\u00fcc\u00fcn\u00fcn artaca\u011f\u0131 ve al\u0131nacak kararlarda etkili olaca\u011f\u0131, AK Parti\u2019nin MHP\u2019ye ba\u011f\u0131ml\u0131 hale gelece\u011fi dile getiriliyor.,Cumhuriyet'te yer alan habere g\u00f6re; AK Parti\u2019de, 24 Haziran se\u00e7imlerine y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131lan anketlerde partinin oy oran\u0131 y\u00fczde 46 d\u00fczeyinde \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n