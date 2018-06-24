24 Haziran sonrası dolardan ilk hareket

Dolar ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? ,24 Haziran Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7imi ve 27. D\u00f6nem Milletvekili se\u00e7iminde oylar\u0131n say\u0131m\u0131 s\u00fcrerken ilk sonu\u00e7lar Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n yeniden cumhuba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi\u011fine i\u015faret ediyor.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 piyasalarda se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ilk piyasa tepkisinde T\u00fcrk Liras\u0131 dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 0,1'le s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fer kazand\u0131. Daha sonra bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f h\u0131zland\u0131 ve Dolar\/TL 4,66'n\u0131n alt\u0131na geriledi.\r\n\r\n,Dolar\/TL ilk i\u015flemde 4,6715 ile se\u00e7im \u00f6ncesine g\u00f6re y\u00fczde 0,1 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle yeni haftaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.. Euro\/TL ise y\u00fczde 0,9 y\u00fckseli\u015fle 5,4565'ten a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Pazartesi sabah\u0131 T\u00fcrkiye'de bankalararas\u0131 i\u015flemlerin ba\u015flamas\u0131 ve takiben Londra'da i\u015flemlerin ba\u015flamas\u0131yla y\u00fckselecek hacimle d\u00f6viz piyasas\u0131ndaki fiyatlaman\u0131n dengelenmesi bekleniyor.\r\n\r\n,TL varl\u0131klar \u00fczerine beklentilerin \u015fekillenmesi noktas\u0131nda se\u00e7im sonras\u0131 a\u00e7\u0131klamalar \u00f6nemli olacak. Anadolu Yat\u0131r\u0131m, "Se\u00e7imden nas\u0131l bir h\u00fck\u00fcmet kurulaca\u011f\u0131, cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131na dair belirsizlikler se\u00e7ime iki g\u00fcn kala devam ediyor. Bu a\u00e7\u0131dan da piyasalar y\u00f6n\u00fcn\u00fc net olarak ortaya koyam\u0131yor." demi\u015fti. ,Se\u00e7im sonras\u0131 belirsizlikler ortadan kalkt\u0131k\u00e7a y\u00f6n\u00fcn de netle\u015fmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Dolar\/TL ge\u00e7ti\u011fimiz haftay\u0131 4,6770'den kapatm\u0131\u015f, TL \u00f6nceki g\u00fcne g\u00f6re y\u00fczde 0,90 de\u011fer kazanm\u0131\u015ft\u0131. ,Se\u00e7im \u00f6ncesi haftada Dolar\/TL 4,6600-4,7760 aral\u0131\u011f\u0131nda hareket etmi\u015fti.\r\n\r\n,Euro\/TL ise ge\u00e7ti\u011fimiz haftay\u0131 5,4516'dan kapatm\u0131\u015f, TL \u00f6nceki g\u00fcne g\u00f6re y\u00fczde 0,62 de\u011fer kazanm\u0131\u015ft\u0131. ,Se\u00e7im \u00f6ncesi haftada Euro\/TL 5,4277-5,5240 aral\u0131\u011f\u0131nda hareket etmi\u015fti.\r\n\r\n,T\u00fcrk Liras\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde Sterlin kar\u015f\u0131s\u0131nda da de\u011fer kazanarak, 6,2032'deki kurla \u00f6nceki g\u00fcne g\u00f6re y\u00fczde 0,75 kazan\u00e7 kaydetmi\u015fti. ,Se\u00e7im \u00f6ncesi haftada Sterlin\/TL'nin i\u015flem aral\u0131\u011f\u0131 6,1851-6,3034 olmu\u015ftu.\r\n\r\n,BIST100 endeksi ge\u00e7ti\u011fimiz haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde y\u00fczde 0,84 y\u00fckeldi ve seans\u0131 95 bin 852'den tamamlad\u0131. ABD'de T\u00fcrkiye ETF'i ise y\u00fczde 2,45 y\u00fckselerek y\u00fczde 1,04 primli Geli\u015fen Piyasalar ETF'inden pozitif ayr\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in milyonlar sand\u0131k ba\u015f\u0131na gitti. Sand\u0131klar 17.00 itibar\u0131 ile oy kullan\u0131m\u0131na kapat\u0131ld\u0131, say\u0131m i\u015flemi ba\u015flad\u0131. ,Yurt genelinde ilk olarak Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n oylar\u0131 say\u0131l\u0131yor.