24 Haziran sonrası ilk istifa

24 Haziran'\u0131n ard\u0131ndan ilk istifa geldi.\r\n,Do\u011fan Medya\u2019n\u0131n Demir\u00f6renlere ge\u00e7mesi sonras\u0131, \u00f6nemli bir istifa haberi geldi.\r\n\r\n,Medyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck sat\u0131\u015f\u0131 olarak tarihe ge\u00e7en Do\u011fan Medya sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Bir s\u00fcredir g\u00f6revde kalmas\u0131 i\u00e7in ikna edilen isim istifas\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,Medyaradar\u2019da yer alan habere g\u00f6re; T\u00fcrk medya tarihinin en b\u00fcy\u00fck sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan belli bir s\u00fcre daha g\u00f6revde kalmaya ikna edilen isim istifas\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,22 y\u0131ld\u0131r Posta Gazetesi\u2019nin ba\u015f\u0131nda bulunan Posta Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmeni R\u0131fat Ababay, ge\u00e7en aylarda Demir\u00f6ren ailesi ile yapt\u0131\u011f\u0131 ilk toplant\u0131da 24 Haziran\u2019a kadar yay\u0131n politikas\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fanlara dokunulmamas\u0131 kayd\u0131 ile bir s\u00fcre daha g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcrmeyi kabul etmi\u015f, ancak ondan sonras\u0131 i\u00e7in \u201cben yokum\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,\u00d6nceki g\u00fcn Demir\u00f6ren Holding Binas\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen ikinci g\u00f6r\u00fc\u015fmede de kalmas\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bask\u0131 yap\u0131lan Ababay, t\u00fcm \u0131srarlara ra\u011fmen uzun s\u00fcredir cebinde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 istifa mektubunu masaya koydu.\r\n\r\n,Demir\u00f6renler daha \u00f6nce H\u00fcrriyet\u2019in ba\u015f\u0131na ge\u00e7mesini bile teklif ettikleri Ababay\u2019\u0131n bu net tavr\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda \u201cistifay\u0131 kabul etmek\u201d zorunda kald\u0131.\r\n\r\n,1994 y\u0131l\u0131nda girdi\u011fi Posta Gazetesi\u2019nin ba\u015f\u0131na 1996 y\u0131l\u0131nda ge\u00e7en Ababay, o g\u00fcnden sonra izledi\u011fi yay\u0131n politikas\u0131 ile T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00e7ok satan gazetesini yapmay\u0131 ba\u015fard\u0131 ve bu ba\u015far\u0131y\u0131 da uzun y\u0131llar boyunca devam ettirdi.\r\n\r\n,Gazetenin geldi\u011fi konum itibariyle Ayd\u0131n Do\u011fan\u2019\u0131n prensi olmay\u0131 ba\u015faran Ababay, sat\u0131\u015f rakamlar\u0131 ve reklam gelirleri sebebiyle de Demir\u00f6ren\u2019in kesinlikle kalmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi isimlerin ba\u015f\u0131nda geliyordu.\r\n\r\n,R\u0131fat Ababay\u2019\u0131n yerine bir s\u00fcre gazeteyi Yay\u0131n Koordinat\u00f6r\u00fc Elif Y\u0131lmaz ile Yaz\u0131 \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Co\u015fkundeniz\u2019in y\u00f6netmesi bekleniyor.\r\n\r\nRIFAT ABABAY K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nGazetecili\u011fe 1979 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan Ababay 1994 y\u0131l\u0131na kadar s\u0131ras\u0131yla Akt\u00fcel Yay\u0131nc\u0131l\u0131k, Geli\u015fim Yay\u0131nlar\u0131, H\u00fcrriyet ve Sabah\u2019ta \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. 1994\u2019te Posta gazetesinin kurucu ekibine kat\u0131lan tecr\u00fcbeli gazeteci, 1996 y\u0131l\u0131nda ise Posta Genel Yay\u0131n Y\u00f6netmenli\u011fi g\u00f6revini \u00fcstlendi. 22 y\u0131ld\u0131r genel yay\u0131n y\u00f6netmenli\u011fi yapan Ababay bu alanda bir rekora da imza att\u0131.\r\n\r\n1957 do\u011fumlu olan Ababay, evli ve iki \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r.