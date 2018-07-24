24 Temmuz 2018 altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar)

Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum nedir? ,\u00c7eyrek alt\u0131n 305 lira ve Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 1.247 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,\u00c7eyrek alt\u0131n fiyat\u0131 ne kadar? ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, 185,8 lirayla 2 haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesini g\u00f6rd\u00fc. ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, d\u00fcn dolar\/TL'deki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe kar\u015f\u0131n ons alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n bir haftan\u0131n en y\u00fcksek seviyesini g\u00f6rmesinden buldu\u011fu destekle g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 1,8 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 186,6 liradan tamamlad\u0131. \r\n,\r\nA\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketine bug\u00fcn de devam eden alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, 185,8 lirayla son 2 haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesini g\u00f6rd\u00fc. \r\n,\r\nAlt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise d\u00fcn 1.235,3 dolarla bir haftan\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar endeksindeki y\u00fckseli\u015fin etkisiyle d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti ve g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 0,4 azal\u0131\u015fla 1.219,6 dolardan kapatt\u0131. Bug\u00fcn ise 1.218-1.225 dolar band\u0131nda hareket ediyor.\r\n,\r\nKapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 305 liradan, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.247 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Uzmanlar, "D\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin devam edece\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda bug\u00fcn 183-187 lira band\u0131nda i\u015flemlerin ger\u00e7ekle\u015ftirilmesini bekliyoruz. Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n ise bug\u00fcn 1.215-1.225 dolar band\u0131nda i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftirmesini bekliyoruz" de\u011ferlendirmesini yapt\u0131. \r\n