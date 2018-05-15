244 lira zam geliyor

Milyonlarca ki\u015finin bekledi\u011fi haber geldi.,244 lira zam gelecek.,Emeklilerin Temmuz zamm\u0131 \u015fekillenmeye ba\u015flad\u0131. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri zam oran\u0131n\u0131 belirleyecek 2018'in ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6nemine ili\u015fkin enflasyonu merakla beklerken, bunun ilk 4 ayl\u0131k d\u00f6neminin verisi belli oldu..\r\n\r\n,Ocak- Nisan enflasyonu y\u00fczde 4.69 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Yani SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin zam oran\u0131 4 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re y\u00fczde 4.69 olarak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n,Emeklilerin zam oran\u0131n\u0131n belli olmas\u0131 i\u00e7in sadece 2 ad\u0131m kald\u0131. ,May\u0131s ve Haziran enflasyonunun belli olmas\u0131yla SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Temmuz art\u0131\u015f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak..,Uzmanlar, ilk 4 ayl\u0131k veri \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcketici Fiyat Endeksi'nin (T\u00dcFE) y\u00fczde 5-5.5 seviyesinde olabilece\u011fini tahmin ediyor. Halen en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.\r\n,Bu maa\u015f zam oran\u0131 y\u00fczde 5 olursa 46.79 lira art\u0131\u015fla 982,38 liraya, y\u00fczde 5.5 olursa 51.45 lira art\u0131\u015fla 987.05 liraya \u00e7\u0131kacak. \r\n,Halen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor.,Bu maa\u015f da zam oran\u0131 y\u00fczde 5 olursa 224.06 lira art\u0131\u015fla 4 bin 705 lira 32 kuru\u015fa, y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa 244.46 lira art\u0131\u015fla 4 bin 727 lira 72 kuru\u015fa ula\u015facak.\r\n\r\n