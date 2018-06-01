245 lira taksitle ev sahibi olabilirsiniz

Yurdun \u00e7e\u015fitli illerdinde konut yap\u0131m\u0131na h\u0131z veren Toplu Konut \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (TOK\u0130), 6600 konut i\u00e7in ilana \u00e7\u0131kt\u0131. 34 ildeki bu konutlar\u0131n ayl\u0131k taksitleri 245 liradan ba\u015fl\u0131yor. (Posta),Hi\u00e7 evi olmayanlara y\u00f6nelik \u00fcretilen bu evlerden almak isteyenler elini \u00e7abuk tutmal\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc, konutlar\u0131n \u00e7o\u011fu i\u00e7in ba\u015fvurunun son tarihi 29 Haziran olarak belirlenmi\u015f durumda.,Emekli, alt gelir grubu, engelli dahil t\u00fcm kesimlere hitap eden konutlar i\u00e7in \u00f6denebilecek en d\u00fc\u015f\u00fck pe\u015finat 6 bin liradan, ev fiyatlar\u0131 ise 49 bin liradan ba\u015fl\u0131yor. Sat\u0131\u015fa sunulan konutlar i\u00e7in Halkbank veya Ziraat Bankas\u0131 \u015fubelerine ba\u015fvurmak gerekiyor. Yani ba\u015fvuru ve sat\u0131\u015f i\u015flemleri konut projesine en yak\u0131n bu iki kamu bankas\u0131n\u0131n \u015fubelerinden yap\u0131l\u0131yor.,Baz\u0131 projeler orta gelir grubuna baz\u0131lar\u0131 ise dar gelir grubuna hitap ediyor. Bir de kuras\u0131z yani ba\u015fvuru \u00f6nceli\u011fine g\u00f6re \u2018a\u00e7\u0131k sat\u0131\u015f\u2019 yap\u0131l\u0131yor. Dar gelirliler i\u00e7in yap\u0131lan konutlardan almak isteyen ki\u015filerin hi\u00e7 evinin olmamas\u0131 gerekiyor. Ev al\u0131nacak ilde en az son 1 y\u0131ld\u0131r ikamet ediyor olmak ve ayl\u0131k hane gelirinin 4500 liray\u0131 ge\u00e7memesi de aranan \u015fartlar aras\u0131nda.,Gelir \u015fart\u0131 daha \u00f6nce 3200 lira olarak uygulan\u0131yordu. Yani 1300 liral\u0131k bir art\u0131\u015f s\u00f6z konusu. Bu da daha \u00f6nce s\u0131rf gelir kriterine tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ev alamayanlara b\u00fcy\u00fck bir kolayl\u0131k sa\u011fl\u0131yor. Projelerin nerede ve hangi a\u015famada oldu\u011funu, ba\u015fvuru i\u00e7in hangi banka \u015fubesine m\u00fcracaat edilece\u011fini \u2018444 86 54\u2019 numaral\u0131 \u2018Alo TOK\u0130\u2019 hatt\u0131n\u0131 arayarak \u00f6\u011frenebilirsiniz.\r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin; Konya Ak\u00f6ren 2. Etap\u2019ta dar gelirliler i\u00e7in yap\u0131lan konutlar\u0131 108 bin liraya almak m\u00fcmk\u00fcn. Vatanda\u015f, 180 ay (15 y\u0131l) vadeyi se\u00e7erse 13 bin lira pe\u015finat bedeli yat\u0131racak. Bu ki\u015finin ayl\u0131k \u00f6deyece\u011fi taksit 527 lira olacak. Br\u00fct 77 metrekare olan evi, isteyenler 20 y\u0131l vadeyle ayda 359 lira \u00f6deyerek alabilecek. ,Binlerce ki\u015fiye g\u00fczel haber geldi.,Ev sahibi olmak isteyenler bu habere dikkat.,.