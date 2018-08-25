25 ağustos Altın fiyatları bugün gram çeyrek altın ne kadar?

\u00c7eyrek gram alt\u0131n ne kadar bug\u00fcn 25 a\u011fustos alt\u0131n fiyatlar\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor., Alt\u0131n fiyatlar\u0131 her d\u00f6nemde vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yak\u0131ndan takip ediliyor. ,Vatanda\u015flar yat\u0131r\u0131m yapmak i\u00e7in, akrabalar\u0131na ve dostlar\u0131na hediye etmek i\u00e7in alt\u0131n\u0131 tercih edebiliyorlar. ,\u00d6zellikle yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 alt\u0131n\u0131 tercih edenler g\u00fcncel fiyatlar\u0131 yak\u0131ndan takip ediyorlar.,25 A\u011fustos 2018 sabah\u0131nda \u00c7eyrek alt\u0131n 372 liradan al\u0131n\u0131rken 382 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,Gram alt\u0131n 231 liradan al\u0131n\u0131rken, 231 liradan sat\u0131l\u0131yor.Yar\u0131m alt\u0131n da 745\u2019den al\u0131n\u0131rken 764 liradan sat\u0131l\u0131yor., D\u00fcn \u00c7eyrek alt\u0131n 365,92 liradan al\u0131n\u0131rken 375,66 liradan sat\u0131l\u0131yor., Gram alt\u0131n 232,68 liradan al\u0131n\u0131rken, 232,71 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,Yar\u0131m alt\u0131n da 729,55\u2019den al\u0131n\u0131rken 751,33 liradan sat\u0131l\u0131yor. ,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1520,00 liradan al\u0131n\u0131p 1540,00 liradan al\u0131c\u0131 buluyor. Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise, 1.189 dolar\u0131n alt\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor., Uzmanlar, 1.200 dolar\u0131 ge\u00e7mekte zorlanan alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda bu seviyenin g\u00fc\u00e7l\u00fc diren\u00e7 konumuna geldi\u011fini, 1.200 dolar\u0131n \u00fczerindeki kapan\u0131\u015flarda ise 1.215 dolar seviyelerinin g\u00fcndeme gelece\u011fini s\u00f6yledi. ,Bug\u00fcn ABD'de dayan\u0131kl\u0131 mal sipari\u015fleri ba\u015fta olmak \u00fczere a\u00e7\u0131klanacak veriler ile ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n takip edilece\u011fini belirten uzmanlar, Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n d\u00f6viz ve emtia fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. ,G\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131na haberimiz i\u00e7erisinden ula\u015fabilirsiniz.\r\n\r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n 372 liradan al\u0131n\u0131rken 382 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n 231 liradan al\u0131n\u0131rken, 231 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Yar\u0131m alt\u0131n da 745\u2019den al\u0131n\u0131rken 764 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1490 liradan al\u0131n\u0131p 1523 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n,24 A\u011fustos 2018 sabah\u0131nda gram alt\u0131n 234 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Saat 09.35 itibariyle spot piyasada \u00e7eyrek alt\u0131n 375 liraya, cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ise 1540 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise, 1.189 dolar\u0131n alt\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Uzmanlar, 1.200 dolar\u0131 ge\u00e7mekte zorlanan alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda bu seviyenin g\u00fc\u00e7l\u00fc diren\u00e7 konumuna geldi\u011fini, 1.200 dolar\u0131n \u00fczerindeki kapan\u0131\u015flarda ise 1.215 dolar seviyelerinin g\u00fcndeme gelece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n,Bug\u00fcn ABD'de dayan\u0131kl\u0131 mal sipari\u015fleri ba\u015fta olmak \u00fczere a\u00e7\u0131klanacak veriler ile ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n takip edilece\u011fini belirten uzmanlar, Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n d\u00f6viz ve emtia fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Alt\u0131n\u0131n gram\u0131 son zamanlarda dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle dalgal\u0131 bir seyir izlerken, 13 A\u011fustos'ta t\u00fcm zamanlar\u0131n zirvesi olan 280,8 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Bu seviyelerde tutunamayan gram alt\u0131n, Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131mlarla d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc ivme kazanan dolar\/TL ve alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131ndaki de\u011fer kay\u0131plar\u0131n\u0131n etkisiyle 215,5 liraya kadar geriledi.\r\n\r\n,Bu haftay\u0131 228,8 lira seviyesinden tamamlayan gram alt\u0131n, bu hafta y\u00fczde 8,4 de\u011fer kaybederek yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131 \u00fczerken y\u0131l ba\u015f\u0131ndan bu yana ise yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na y\u00fczde 44 getiri sa\u011flad\u0131.\r\n\r\nAyn\u0131 d\u00f6nemde alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 2,5 de\u011fer kaybetti. De\u011fer kayb\u0131n\u0131 \u00fcst \u00fcste 6'nc\u0131 haftaya ta\u015f\u0131yan alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131, 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine gerilerken haftay\u0131 1.180,5 dolardan tamamlad\u0131.\r\n\r\nAA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, yurt i\u00e7i piyasalarda dolar kurunda ya\u015fanan agresif y\u00fckseli\u015flerin gram alt\u0131n\u0131n 280,8 lira seviyesine y\u00fckselmesine neden oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Devletin, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tedbirler ve vatanda\u015flar\u0131n TL\u2019ye verdi\u011fi destekle d\u00f6viz kurlar\u0131nda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015flerin yerini sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler