25 Ağustos Hadi ipucu dondurma sorusu cevabı | Adana ve çevresinde yapılan dondurmaya alternatif tatlının adı nedir?
1/12
25 Ağustos Hadi ipucu dondurma sorusu cevabı | Adana ve çevresinde yapılan dondurmaya alternatif tatlının adı nedir?Hadi ipucu sorusunun cevabı merak içerisinde sorgulanıyor. Hadi'nin Instagram hesabından duyurduğu ve bu akşam 20:30'da başlayacak olan Hadi yarışmasının ipucu sorusu Adana ve çevresinden gelecek. Adana ve çevresinde yaygın olarak kullanılan ve dondurmaya alternatif olarak bilinen kırmızı renkli tatlının adı merak ediliyor. İşte 25 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı...