25 bin 500 polis adayı alınacak! İşte detaylar...

Emniyet te\u015fkilat\u0131na kazand\u0131r\u0131lmak \u00fczere Polis Akademisine 25 bin 500 polis aday\u0131 al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, 2018'de lisans ve \u00f6n lisans mezunlar\u0131ndan Polis Meslek E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine (POMEM) 22. d\u00f6nem i\u00e7in 10 bin, 23. d\u00f6nem i\u00e7in 10 bin, lisans mezunlar\u0131ndan Polis Amirleri E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlar\u0131ndan Polis Meslek Y\u00fcksek Okullar\u0131na (PMYO) 2 bin 500 polis aday\u0131 al\u0131nacak.,Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yap\u0131lan duyurularda s\u0131nav ve ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131na ili\u015fkin detaylar\u0131n Kamu Personeli Se\u00e7me S\u0131nav\u0131 (KPSS) ve Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131'ndan (YKS) sonra duyurulaca\u011f\u0131 bildirildi.,\u00d6te yandan, Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve buna ba\u011fl\u0131 PAEM, POMEM ve PMYO'lardan May\u0131s 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak \u00fczere 82 bin polis te\u015fkilata kazand\u0131r\u0131ld\u0131. ,Bu y\u0131l yap\u0131lacak al\u0131mlarla te\u015fkilata kat\u0131lan personel say\u0131s\u0131 107 bin 500'e ula\u015facak.