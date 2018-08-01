25 bin kişilik ölüm listesi!

Almanya\u2019da artan \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k ve yabanc\u0131 d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 tam bir ter\u00f6r dalgas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,Alman ordusunda ge\u00e7en sene tespit edilen \u0131rk\u00e7\u0131 yap\u0131lanma ve suikast planlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fimdi de Neonazi \u00f6rg\u00fctlerin \u00f6l\u00fcm listesi ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,8'i T\u00fcrk 10 ki\u015fiyi katleden a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 Nasyonal Sosyalist Yeralt\u0131 (NSU) ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ve bu yap\u0131yla paralel \u00e7al\u0131\u015fan \u0131rk\u00e7\u0131 \u00f6rg\u00fctlere y\u00f6nelik yeni belgeler a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Neonazi \u00f6rg\u00fctleriyle ilgili olarak Federal H\u00fck\u00fcmete y\u00f6neltilen soru \u00f6nergesine verilen cevapta, NSU \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn Almanya'da yaln\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131, farkl\u0131 isimler alt\u0131nda yap\u0131lanmaya gittikleri ve d\u00fc\u015fman listeleri olu\u015fturduklar\u0131 ve listeler aras\u0131ndaki benzerliklere rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Federal H\u00fck\u00fbmet, \u0131rk\u00e7\u0131lara d\u00f6n\u00fck 2011'den beri yap\u0131lan arama ve tutuklamalarda ele ge\u00e7irilen belgelerde 25 bin ki\u015fiden fazla ismin adres ve telefonlar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu ve bu listelerin d\u00fc\u015fman listesi olarak kayedildi\u011fini duyurdu.\r\n,Alman ordusundaki \u0131rk\u00e7\u0131 yap\u0131lanmaya kar\u015f\u0131 yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda ele ge\u00e7irilen belgeler ile NSU\u2019nun ve \u201cNordkreuz\u201d \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn elindeki listelerde de benzerlikler oldu\u011fu vurguland\u0131. ,Federal polisin, eyalet polis te\u015fkilat\u0131 vas\u0131tas\u0131yla listede isimleri bulunan ki\u015filerden sadece 3'\u00fcne ula\u015farak, dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyard\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Ge\u00e7en ay tamamlanan NSU davas\u0131nda eli kanl\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00f6len 2 tetik\u00e7iden ve m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 alan Beate Zschaepe\u2019den olu\u015ftu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f, \u00f6rg\u00fct\u00fcn devlet i\u00e7indeki ba\u011flant\u0131lar\u0131na ve di\u011fer \u015febekelerle ili\u015fkilerine hi\u00e7 de\u011finilmemi\u015fti., Ba\u015fsavc\u0131l\u0131k, NSU\u2019nun 3 ki\u015fiden olu\u015ftu\u011fu tezini, binlerce sayfa resmi belgenin istihbarat\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan yok edilmesine ra\u011fmen savunmu\u015ftu. ,Bu arada Sol Parti Milletvekili Martina Renner, a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 ter\u00f6r tehlikesinin g\u00fcvenlik makamlar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6rmezden gelindi\u011fini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 ki\u015fiyi bilgilendirmesini de ele\u015ftirdi.