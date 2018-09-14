25 isim İYİ Parti’den istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti Mu\u015f \u0130l Te\u015fkilat\u0131nda aralar\u0131nda Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Basri G\u00fcndo\u011fdu\u2019nun da bulundu\u011fu 25 isim istifa etti.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Mu\u015f \u0130l ve \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131ndaki 25 isim, 24 Haziran se\u00e7imlerinde ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7lar\u0131n al\u0131nmas\u0131 ve \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan A\u015f\u0131k\u2019\u0131n tekrar il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na atamas\u0131na tepki olarak istifalar\u0131n\u0131 sundu. ,Parti binas\u0131nda konuyla ilgili olarak d\u00fczenlenen bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bir konu\u015fma yapan Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Basri G\u00fcndo\u011fdu, \u201c24 Haziran se\u00e7imlerinde \u0130Y\u0130 Parti Mu\u015f Milletvekili 1. S\u0131ra aday\u0131 Erkan Kemalo\u011flu ve \u0130Y\u0130 Parti Mu\u015f \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan A\u015f\u0131k\u2019\u0131n partiye yapt\u0131klar\u0131 yanl\u0131\u015flar ve \u00fczerilerine d\u00fc\u015fen g\u00f6revleri yerine getirmediklerinden dolay\u0131 bu g\u00fcn burada 10 ki\u015fi merkez il\u00e7e y\u00f6netiminden 15 ki\u015fi ise il y\u00f6netiminden olmak \u00fczere toplam da 25 ki\u015fi istifa dilek\u00e7elerimizi genel merkeze sunduk. Erkan Kemalo\u011flu\u2019nun y\u00f6netimden habersiz i\u015fler y\u00fcr\u00fctmesi bizi hayli \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Erkan Kemalo\u011flu \u0130Y\u0130 Parti\u2019den 1. S\u0131ra aday\u0131 olarak g\u00f6sterildi\u011finde Mu\u015f\u2019ta sevin\u00e7le kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015ft\u0131 ve kesin vekil se\u00e7ilir g\u00f6z\u00fc ile bak\u0131l\u0131yordu.,\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015flardan dolay\u0131 ba\u015far\u0131ya ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 inanm\u0131yorum. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z isti\u015fareler sonucunda inanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir yerde kalman\u0131n da bir anlam\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek istifa ettik.,25 ki\u015fi istifa etti.,Vatanda\u015flar bu olumlu tepkileri vermesine ra\u011fmen do\u011fru d\u00fczg\u00fcn bir se\u00e7im kampanyas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclmedi. , Hi\u00e7bir partiye ge\u00e7i\u015f yapm\u0131yoruz. Burada sizin arac\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z ile duyurmak istiyorum; 45 y\u0131ll\u0131k siyasi hayat\u0131m\u0131 noktal\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu. ,Ben ve y\u00f6netimim se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 raporlad\u0131k ve genel merkeze yollad\u0131k buna ra\u011fmen Ramazan A\u015f\u0131k\u2019\u0131 tekrar il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na atamalar\u0131 bizleri son derece \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Te\u015fkilat Ba\u015fkan\u0131 Koray Ayd\u0131n, ge\u00e7mi\u015fte Milliyet\u00e7i Hareket Partisi'nde (MHP) yapt\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015flar\u0131 halen yapmaktad\u0131r.