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DÜNYA
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'ABD'nin NAFTA'dan çekilmesi enerjiye zarar verir'
GÜNDEM
-
'ABD'nin LNG ihracı Asya'ya yöneldi'
DÜNYA
-
İsrail ordusu Nablus'un giriş kapılarını kapattı
GÜNDEM
-
Ankara'da otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
GÜNDEM
-
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
DÜNYA
-
Donald Trump ile Kim Jong-un bir araya gelecek
SPOR
-
Roma'da ayın futbolcusu Cengiz Ünder
GÜNDEM
-
'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu
GÜNDEM
-
'Avrupa'nın daha fazla doğalgaz ithalatına ihtiyacı var'
EKONOMİ
-
New York borsası yükselişle kapandı
GÜNDEM
-
Sahilde yürüyüş yapan kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü
GÜNDEM
-
İstanbul'da terör operasyonu
SPOR
-
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar oynandı
GÜNDEM
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Trafikte tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
GÜNDEM
-
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem
GÜNDEM
-
Batma tehlikesi geçiren tekneyi elleriyle tutmaya çalıştılar
GÜNDEM
-
Ordu’da trafik kazası: 1 ölü
DÜNYA
-
ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması
EĞİTİM
-
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Bilsem sınav sonucu sorgulama nasıl?
GÜNDEM
-
'Biz, devlet-millet geleneği güçlü olan bir milletiz. Bizde asıl olan millettir'
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Ramazan
25 yaşındaki mühendisin kan donduran ölümü!
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Kayseri’den gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlamıştı 25 yaşındaki İlkcan Asena Çerçi...
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