25 yıldır çay demliyor ama bir yudum bile içmiyor!

Edirne'de \u00e7ay i\u00e7meyen \u00e7ay oca\u011f\u0131 i\u015fletmecisi Cevat \u015eener(46), 25 y\u0131ld\u0131r i\u00e7medi\u011fi \u00e7ay\u0131 m\u00fc\u015fterilerine sat\u0131yor., \u015eener, m\u00fc\u015fterilerinin \u00e7aylar\u0131n\u0131 \u00e7ok be\u011fendi\u011fini belirterek, "Evde de e\u015fim ve \u00e7ocuklar\u0131m \u00e7ay i\u00e7iyor. Bir tek k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flum benim gibi \u00e7ay i\u00e7miyor. \u00c7ay i\u00e7meyi hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum" dedi.\r\n\r\n,Edirne'nin Bal\u0131kpazar\u0131 Caddesi \u00fczerinde 25 y\u0131ld\u0131r \u00e7ay oca\u011f\u0131 i\u015fletmecili\u011fi yapan evli 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Cevat \u015eener, y\u0131llard\u0131r \u00e7ay i\u00e7miyor. ,\u015eener, m\u00fc\u015fterilerine demledi\u011fi \u00e7ay\u0131n tad\u0131na bile bakmadan sat\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eener, hi\u00e7 tad\u0131na bakmadan demledi\u011fi \u00e7ay\u0131n\u0131 m\u00fc\u015fterilerin be\u011fendi\u011fini belirterek, lezzetli \u00e7ay\u0131n kokusuna ve rengine g\u00f6re lezzetli olup olmad\u0131\u011f\u0131na karar verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u015eener, "Hayat\u0131mda hi\u00e7 \u00e7ay i\u00e7medim. M\u00fc\u015fterilerim bana bazen 'kendin i\u00e7medi\u011fin \u00e7ay\u0131 bize nas\u0131l sat\u0131yorsun' diyerek \u015faka yap\u0131yor. ,\u00c7ay\u0131n tad\u0131n\u0131 bilmiyorum. Yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay\u0131 m\u00fc\u015fterilerim \u00e7ok be\u011feniyor. ,\u00c7ay\u0131n iyi olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kokusuna ve rengine g\u00f6re anl\u0131yorum. E\u011fer \u00e7ay k\u00f6t\u00fcyse bunu m\u00fc\u015fterilerime satm\u0131yorum. ,\u00c7ay oca\u011f\u0131n\u0131n m\u00fc\u015fterilerinden Ay\u015fe \u00c7\u0131k, y\u0131llard\u0131r \u015eener'in demledi\u011fi \u00e7aylar\u0131 i\u00e7ti\u011fini belirterek, "Cevat \u015eener, aslen Trabzonlu. Ben bu pasaj\u0131n en eski esnaflar\u0131ndan biriyim. Kendisi yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay\u0131n tad\u0131na bakmadan bu kadar lezzetli \u00e7ay\u0131 nas\u0131l demliyor anlam\u0131\u015f de\u011filim. ,Burada ba\u015fta pasaj esnaf\u0131 olmak \u00fczere t\u00fcm Bal\u0131kpazar\u0131 Caddesi esnaf\u0131 onun \u00e7ay\u0131ndan i\u00e7iyor dedi. Di\u011fer esnaflardan Bayram Hocao\u011flu, \u0130\u00e7medi\u011fi \u00e7ay\u0131 nas\u0131l bu kadar lezzetli pi\u015firiyor anlam\u0131\u015f de\u011filim. Y\u0131llard\u0131r Cevat'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7ay\u0131 i\u00e7iyorum ve \u00e7ok be\u011feniyorum. G\u00fcnde en az 10 bardak \u00e7ay\u0131n\u0131 i\u00e7iyorum" \u015feklinde konu\u015ftu.,Kahve, salep, oralet gibi i\u00e7ecekleri i\u00e7iyorum. Evde de e\u015fim ve \u00e7ocuklar\u0131m \u00e7ay i\u00e7iyor. Bir tek k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flum benim gibi \u00e7ay i\u00e7miyor. \u00c7ay\u0131 i\u00e7mememin \u00f6zel bir nedeni yok. \u00c7ay i\u00e7meyi de d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum" dedi.\r\n\r\n